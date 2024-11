Colégio Gustavo Braga, em Fortaleza, encerrará as atividades ao fim do ano letivo de 2024

Fortaleza- CE, Brasil, 05-11-24: Colégio Gustavo Braga anuncia encerramento das atividades após 32 anos de ensino. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO) Crédito: Lorena louise/Especial para O POVO

O Colégio Gustavo Braga, localizado no bairro Damas, em Fortaleza, encerra as atividades no dia 20 de dezembro, quando chega ao fim o ano letivo de 2024. Ao longo de 32 anos, a instituição educacional foi responsável pela educação de, aproximadamente, 10 mil pessoas. "Ainda sem acreditar. Uma escola que marcou a minha vida e deixou um legado forte em minha educação", comentou um usuário do Instagram na rede social do Colégio, que conta com quase cinco mil seguidores. A instituição, fundada em 1992 pelo professor Gustavo Braga Filho, iniciou as atividades atendendo apenas uma turma de 5ª série do ensino fundamental. No decorrer do tempo, a escola ampliou a operação e, atualmente, contempla desde a educação infantil ao ensino médio.

“Braguinha”, como era conhecido o diretor, foi vítima de latrocínio quando tinha 51 anos, em dezembro de 2012. Na ocasião, o corpo do professor foi encontrado às margens da BR-222, próximo à localidade de Capuan, no município de Caucaia (RMF), com sinais de perfuração de bala e queimaduras. Diante da situação, a família do professor, mesmo consternada com a perda, decidiu dar continuidade ao sonho dele. Portanto, a sobrinha do professor, Janaína Wanderley, passou a assumir a direção do colégio em 2016. Ao O POVO, Janaína explicou que a decisão de encerrar as atividades este ano decorre de vários fatores, dentre eles a mudança da pedagoga para outra cidade. Ela pontua que a escola, de pequena dimensão, sempre teve como prioridade o atendimento individual dos alunos, que eram conhecidos “pelo nome” por cada colaborador.

“Procuramos sempre adequar a escola às necessidades de cada um. Para mantermos o padrão de educação que nossos alunos merecem é necessário investimento financeiro, muita dedicação e tempo. O que em 2025 não será viável, uma vez que irei mudar de cidade”, detalha. A diretora reiterou que os pais e funcionários foram informados com antecedência sobre o encerramento das atividades, para que, dessa forma, pudessem se preparar adequadamente. “Vamos honrar todos nossos compromissos e deveres até o último dia letivo como sempre fizemos ao longo de nossa história”, compartilha.

Questionada acerca do que será construído no terreno onde hoje está localizada a instituição, Janaína informou que “ainda é cedo para dizer” e que “não há nada definido”. Ela menciona que a decisão é carregada de muitos sentimentos, mas que a gratidão e celebração pela jornada de 32 anos que o Colégio teve até hoje suplantam a do encerramento das atividades. “Este Colégio, que nasceu do sonho e do amor do Braguinha, como carinhosamente o chamávamos, foi muito mais que um espaço de ensino; foi um lar de aprendizado, valores e amizade. E desde o primeiro dia carregou em seu coração o som da música que ele escolheu para nos inspirar e guiar: ‘Coração de Estudante’”, acrescenta.

A canção supramencionada, relata a diretora, “foi nosso hino, nosso ideal e nosso compromisso com a educação e com cada aluno que aqui passou”. Janaína pontua que o legado do professor Gustavo Braga foi mantido e que cada um dos que passaram pela instituição, dentre alunos e professores, “leva consigo uma parte desse amor pela educação, pelo respeito e pelo conhecimento”. Desde a divulgação do encerramento das atividades, a diretora destaca que recebeu mensagens, ligações e visitas no colégio.

“Sentir o apoio sincero de todos me mostrou que nós, educadores, somos feitos da compaixão e solidariedade, e reforça o quanto nossa missão é valiosa”, finaliza. Colégio Seráfico também encerrará atividades Além da instituição educacional Gustavo Braga, o Colégio Seráfico Nossa Senhora do Brasil também encerrará as atividades na sede da Messejana ao fim do ano letivo de 2024. Após 90 anos de atuação, a tradicional instituição de ensino informou que a decisão decorre de questões financeiras. A previsão é que o prédio seja transformado em uma escola de tempo integral da rede estadual de ensino.