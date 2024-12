Intercâmbio e cooperação entre China e países lusófonos trazem nova vitalidade a Macau com suporte de política nacional

Foto aérea tirada por drone mostra uma vista da Península de Macau, e de Hengqin e Zhuhai na Província de Guangdong, no sul da China, em 8 de julho de 2024 / Crédito: Xinhua/Cheong Kam Ka/Divulgação

O 14º Plano Quinquenal da China (2021-2025) estipula que o país apoia a Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) na ampliação das funções da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e na construção de uma base de intercâmbio e cooperação para a promoção da coexistência multicultural, com predominância da cultura chinesa. Localizado na margem do Lago Nam Van, em Macau, o Complexo da Plataforma já entrou em funcionamento oficial, tornando-se agora um símbolo brilhante para o intercâmbio e a cooperação entre a China e o mundo lusófono.

"Desde a criação, em outubro de 2003, o Fórum de Macau (Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa) passou por duas expansões de membros, realizando uma 'grande reunião' entre a China e os países de língua portuguesa (PLPs) no fórum e promovendo uma 'grande cooperação' em uma ampla gama de áreas dentro dos países", disse Ji Xianzheng, secretário-geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, em uma entrevista recente.

Estabelecido em Macau pela iniciativa do governo central chinês, o Fórum de Macau é um mecanismo multilateral com o objetivo de consolidar o intercâmbio econômico e comercial entre a China e os PLPs. Segundo Ji, o Fórum de Macau é uma plataforma de benefício mútuo e ganhos recíprocos. "Com foco na cooperação econômica e comercial, o fórum tornou-se um modelo de cooperação amigável entre países com diferentes sistemas sociais, origens culturais, estágios de desenvolvimento e tamanhos, bem como uma prática vívida da construção de uma comunidade com um futuro compartilhado", acrescentou.

Ao longo dos anos, a cooperação econômica e comercial entre a China e os PLPs produziu resultados frutíferos no âmbito do fórum, afirmou Tang Weng Hei, diretor do Departamento de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum de Macau e Promoção Dos Mercados Lusófonos. Conforme ele, o projeto do Parque Agrícola em Moçambique introduziu técnicas avançadas de plantação e gerenciamento ao país e treinou mais de 2 mil agricultores locais.

Quanto ao Brasil, o projeto da usina fotovoltaica no estado de Minas Gerais forneceu energia limpa aos moradores, criou oportunidades de emprego e promoveu fortemente o desenvolvimento de indústrias a montante, como painéis de energia solar, assinalou Tang. De acordo com Ji, as trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa totalizaram US$ 220,9 bilhões em 2023, cerca de 20 vezes o valor na época da criação do fórum. O comércio sino-lusófono está alinhado com as necessidades de desenvolvimento de todos os países relevantes e tem mostrado uma forte resiliência, acrescentou. Foto aérea tirada por drone mostra o Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa em Macau, no sul da China, em 10 de dezembro de 2024 Crédito: Xinhua/Cheong Kam Ka/Divulgação

EXPLORAR NOVOS MODOS DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO Macau e os países de língua portuguesa têm mantido estreitas relações seculares históricas e culturais e muitos residentes da região conhecem bem as culturas, religiões e costumes do mundo lusófono. Até o momento, a RAEM organizou com sucesso 16 edições da Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa e 6 edições do "Encontro em Macau - Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa", com uma participação de milhares de artistas chineses e estrangeiros e atraindo mais de 300 mil visitantes.

Em novembro de 2023, o primeiro Fórum China-PLP Intercâmbio e Aprendizagem Mútua foi realizado em Macau, tendo como objetivo criar uma plataforma para o intercâmbio multicultural entre a China e os países de língua portuguesa e contribuir para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade. Como um dos primeiros a aprender o idioma chinês e a cultura chinesa no Brasil, Giorgio Sinedino, professor assistente da Faculdade de Letras da Universidade de Macau e sinólogo brasileiro, disse que deve se comprometer a introduzir e promover a essência da cultura chinesa aos leitores de forma objetiva e tridimensional no idioma português. José Chan Rodrigues, diretor-geral da Associação de Transmissão ao Vivo de Macau, espera que as novas mídias e os novos formatos da indústria possam ajudar a RAEM a desempenhar plenamente o papel de plataforma sino-lusófona.