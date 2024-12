Prosperidade de Macau dissipa dúvidas sobre "um país, dois sistemas" 

Fogos de artifício iluminam o céu em Macau, no sul da China, em 1º de outubro de 2024 / Crédito: Xinhua/Cheong Kam Ka/Divulgação

Durante séculos, a cidade tranquila de Macau, aninhada ao lado de Hong Kong, raramente atraiu tanta atenção quanto hoje. Em 20 de dezembro, esse território chinês rico e culturalmente vibrante celebra o 25º aniversário de seu retorno à pátria. Desde 1999, Macau tem sido governada sob a política "um país, dois sistemas", um arranjo único que lhe permite manter seu sistema capitalista e seu modo de vida dentro da China socialista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O conceito foi proposto pela primeira vez pelo falecido líder chinês Deng Xiaoping na década de 1980 para reunificar o país, inicialmente com Taiwan em mente. Posteriormente, foi implementado nas duas regiões administrativas especiais (RAEs) de Hong Kong e Macau, após seus retornos no fim da década de 1990.

Apesar do ceticismo inicial, Macau decepcionou os opositores, emergindo como um modelo de sucesso na política. Antes conhecida como "cidade dos cassinos" e cenário frequente de filmes de gângsteres, transformou-se em um centro movimentado, celebrado por sua vitalidade econômica, baixos índices de criminalidade e excepcional bem-estar público. Este ano, a revista Forbes classificou Macau como o segundo lugar mais rico do mundo, atrás apenas de Luxemburgo. Luo Weijian, professor de direito da Universidade de Macau, atribuiu o sucesso da cidade ao seu forte relacionamento com as autoridades centrais, ao sistema político eficiente, ao rápido crescimento econômico, às melhorias significativas nos padrões de vida e à coexistência harmoniosa de diversos grupos étnicos.

Foto aérea tirada por drone em 4 de dezembro de 2024 mostra uma vista da Ponte Flor de Lótus que liga Macau e Hengqin, na cidade de Zhuhai, na Província de Guangdong Crédito: Xinhua/Cheong Kam Ka/Divulgação PATRIOTISMO E DEMOCRACIA De acordo com Luo e outros observadores, Macau desenvolveu um forte relacionamento com as autoridades centrais e se beneficiou amplamente dos vastos recursos e das oportunidades estratégicas proporcionadas pela estrutura de "um país".

"Ao longo dos últimos 25 anos, o país tem considerado Macau como uma joia na sua palma, servindo sempre como o apoio mais forte para a prosperidade e estabilidade de Macau e proporcionando consistentemente as maiores oportunidades para o seu desenvolvimento", afirmou o chefe do quinto mandato do Executivo da RAE de Macau, Ho Iat Seng. O apoio pode ser na forma de recursos essenciais, como fornecimento constante de água doce, ou algo que Macau, com apenas 20 quilômetros quadrados de área no momento do retorno, mais precisa para o desenvolvimento - espaço. O governo central aprovou os planos de novos aterros urbanos de Macau e concedeu-lhe a administração de 85 quilômetros quadrados de águas circundantes. Em 2021, uma zona de cooperação aprofundada foi estabelecida para aprofundar a colaboração entre Macau e a Província de Guangdong. A zona, na ilha de Hengqin, abrange mais de três vezes a área terrestre de Macau.

Ieong Tou Hong, membro do Conselho Executivo do quinto mandato do governo da RAE de Macau, disse que as mudanças drásticas no litoral e na linha do horizonte de Macau são uma clara demonstração do apoio firme do governo central. Por outro lado, Macau tem mantido fielmente a jurisdição geral do governo central, garantindo a própria base de "um país". A cidade concluiu a legislação sobre a proteção da segurança nacional já em 2009. Colocando em prática um novo princípio exigido pelas autoridades centrais de que apenas patriotas poderiam se candidatar, realizou com sucesso a eleição da 7ª Assembleia Legislativa em 2021. A eleição do chefe do Executivo há dois meses ofereceu mais um exemplo.