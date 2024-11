7ª Exposição Internacional de Importação da China reúne grandes marcas e novas tecnologias

Visão do Centro Nacional de Exposições e Convenções (Shanghai), o principal local para a 7ª Exposição Internacional de Importação da China (CIIE), em Shanghai, leste da China, em 4 de novembro de 2024 Crédito: Xinhua/Wang Xiang/Divulgação

Da Honeywell e BMW à L'Oréal e Lindt & Sprungli, muitas marcas globais renomadas lançaram novos produtos inovadores para atrair consumidores chineses em um evento de promoção comercial de alto nível. A 7ª Exposição Internacional de Importação da China (CIIE), a primeira exposição de nível nacional com tema de importação do mundo, realizada em Shanghai de 5 a 10 de novembro, tornou-se uma importante plataforma de lançamento para novos produtos, tecnologias e serviços, demonstrando o grande interesse das empresas globais em explorar o lucrativo mercado chinês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Líderes políticos e empresariais de 152 países, regiões e organizações internacionais participaram da cerimônia de abertura. Cerca de 3.800 jornalistas chineses e estrangeiros de mais de 400 meios de comunicação estão participando da cobertura deste evento.

No estande da Lindt & Sprungli, uma "parede em cascata" de quatro metros de altura feita de oito sabores diferentes do chocolate LINDOR mais vendido da marca chamou a atenção de muitos. Fundada em 1845, a marca suíça de chocolate participou pela primeira vez da exposição. A empresa reconheceu o potencial significativo do mercado chinês desde sua entrada em 2012. O objetivo é fortalecer suas conexões com os consumidores chineses, explorar o mercado mais profundamente e criar uma gama mais ampla de produtos de chocolate de alta qualidade por meio da participação na CIIE, disse a equipe do estande. Na exposição, a empresa apresentou dezenas de variedades de chocolate, incluindo alguns novos produtos, e realizou atividades de degustação durante toda a exposição. Um dos cinco mestres chocolatiers suíços da Lindt, Thomas Schnetzler, esteve presente para compartilhar conhecimentos sobre fabricação de chocolates e envolver os participantes no processo de criação de chocolates por meio de uma classe mestra.

A Nippon Paint, uma escolha popular para muitos chineses para móveis domésticos, foi expositora pela primeira vez na CIIE e estreou um conjunto de novos produtos, com foco na construção de estradas inteligentes e purificação do ar urbano. "Esperamos mostrar de forma abrangente nossos extensos negócios e força global por meio da CIIE. Continuaremos a aumentar o investimento na China e acreditamos firmemente que investir na China é investir no futuro", afirmou Eric Chung, CEO da Nippon Paint China, em entrevista pela Xinhua. A BMW, uma marca amada entre o grupo de renda média da China, também participou da CIIE pelo sétimo ano consecutivo. Em seu estande, seis modelos da série BMW M estavam em exibição. Os veículos expostos incluiam carros a gasolina, modelos híbridos plug-in e veículos elétricos puros.

Sean Green, presidente e CEO do BMW Group Region China, disse que a empresa acredita firmemente na inovação aberta. A empresa está disposta a colaborar com as principais forças de pesquisa da China em campos de tecnologia de ponta para criar produtos que atendam às necessidades dos consumidores chineses, proporcionando aos usuários uma experiência de viagem mais personalizada e inteligente. A L'Oréal, outra empresa que participa da CIIE por sete anos consecutivos, ampliou sua presença em 2024, revelando mais de 220 exposições em 21 marcas. Em sua área de exposição, um secador de cabelo revolucionário fez sua estreia, atraindo muitos participantes da exposição que pararam para experimentá-lo. Desenvolvido em conjunto pela L'Oréal e uma startup chinesa, o secador de cabelo AirLight Pro, que combina tecnologia de luz infravermelha com fluxo de ar de alta velocidade, é considerado mais amigável para a saúde do cabelo e para o meio ambiente.

"A CIIE é o único evento como este no mundo, onde a L'Oréal está tão envolvida, onde apresentamos novas marcas e inovações", comentou Jean-Paul Agon, presidente do Grupo L'Oréal. "Estamos muito entusiasmados por fazer parte disso e acreditamos muito nas oportunidades do mercado chinês." A L'Oréal já fechou um acordo para participar da oitava CIIE, ressaltando seu compromisso com esta plataforma. No estande da Honeywell, a empresa estreou um novo tipo de detector de gás capaz de detectar mais de 35 tipos de gases no campo do processamento e fabricação de semicondutores, com o objetivo de ajudar as empresas a reduzir os custos operacionais necessários para a detecção de gás.