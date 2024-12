Políticas e programas que dão certo e impactam a vida das mulheres

TEMPO DE JUSTIÇA

> Estipula 400 dias para a conclusão dos processos de crimes dolosos contra a vida com autoria esclarecida. Instituído em 2017, é resultado de parceria entre o Judiciário estadual, o Ministério Público, a Defensoria e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, com apoio técnico da Vice-Governadoria do Ceará.

> 2023 e 2024 (outubro): dos 36 processos de feminicídio em tramitação, 23 foram finalizados, representando 64% do total.

> Dos 23 processos concluídos, 16 foram resolvidos dentro do prazo de 400 dias estipulado, representando 69,59%.

> Média nacional de julgamento para crimes de competência das Varas do Júri é de 2.594 dias, conforme o Portal Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

> De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará, é importante ressaltar que cada processo possui suas particularidades, sempre respeitando as diligências e etapas legais do Código de Processo Penal Brasileiro.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

A atuação da Defensoria Pública nesta área envolve a defesa dos direitos das mulheres que se encontram em situação de violência doméstica e familiar, prestando assistência, como educação em direitos, orientação jurídica, ajuizamento de ações necessárias de acordo com o caso (alimentos, divórcio, dissolução de união estável, guarda, etc.), requerimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha e encaminhamento para a rede de proteção existente no Estado e no Município.