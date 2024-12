O POVO lança caderno especial sobre violência contra a mulher dia 21

O exercício dos papéis de gênero em uma sociedade na qual os homens desfrutam de privilégios em relação às mulheres caracteriza a desigualdade de gênero / Crédito: Freepik

Desde muito cedo, somos ensinados culturalmente que homens fazem determinadas coisas e possuem determinados gostos, enquanto as mulheres devem praticar e ter preferência por valores e características que são próprias a elas. Inconscientemente, preenchemos, em nossa mente, duas caixinhas de gênero completamente diferentes: uma com azul e outra com rosa; uma com força força e outra com delicadeza; uma com futebol e outra com dança; e outros binômios que certamente você está lembrando ou deve lembrar se parar e refletir. O exercício dos papéis de gênero em uma sociedade na qual os homens desfrutam de privilégios em relação às mulheres em diversos níveis e esferas de poder caracteriza o que chamamos de desigualdade de gênero. Assim, as práticas sociais estruturadas numa lógica em que o gênero masculino é considerado superior ao gênero feminino apresentam uma relação direta com o fenômeno da violência contra a mulher.

Ao mesmo tempo, o ideal de masculinidade dominante torna invisível a própria humanidade desses homens, pois ele forma uma verdadeira armadura de ferro que esconde as dores, dúvidas, angústias e traumas. Essa humanidade é encarada como fraqueza que precisa ser eliminada para sustentar o homem todo poderoso.