Odontologia em ação: Clínica-escola da Unichristus une prática e compromisso social

Os atendimentos podem ocorrer de segunda a sábado, a depender da especialidade / Crédito: Divulgação

A Odontologia é uma profissão que demanda teoria atualizada e prática diferenciada para compor a excelência na saúde. Um dos grandes diferenciais da Unichristus é a utilização da clínica-escola pelos alunos desde os primeiros semestres. O espaço constitui um dos maiores e mais equipados centros de ensino odontológico do País, oferecendo serviços odontológicos a preços acessíveis, com tecnologia avançada, profissionais qualificados e atendimento humanizado.

Renata Mota, coordenadora do curso, destaca: "Ao longo do curso, nossos alunos realizam mais de 300 diferentes procedimentos em diversas especialidades. Essa diversidade de experiências é essencial para formar profissionais completos e preparados para os desafios do mercado de trabalho.”