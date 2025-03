Ciências Contábeis Unichristus oferece suporte gratuito para declaração do Imposto de Renda

Com o início do período de envio da declaração do Imposto de Renda de 2025, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Unichristus oferece suporte gratuito na elaboração e envio da documentação para pessoas físicas com renda anual de até R$ 50.000 e Microempreendedores Individuais (MEIs). O serviço, feito por alunos de Ciências Contábeis, também revela como a instituição forma profissionais diferenciados.

“Eles praticam desde cedo e lidam com casos reais, o que os prepara para resolver questões burocráticas e pensar estrategicamente”, diz Andressa Costa, coordenadora do curso. A Unichristus oferta a disciplina Prática Contábil já no 2º semestre – um dos vários diferenciais que dá ao curso o 2º lugar do Brasil (MEC) e altos índices de aprovação no exame do CFC.