Do campus para o mundo: mobilidade acadêmica da Unichristus amplia horizontes de alunos

A Unichristus também oferece intercâmbio virtual, uma forma de conectar alunos com o mundo e facilitar vivência intercultural a baixo custo, sendo a única instituição no Ceará a ter um selo BraVE (Brazil Virtual Exchange), conferido pela Associação Brasileira de Educação Internacional.

Com tudo isso, os alunos recebem incentivo ao aprendizado de novas metodologias, práticas profissionais e de línguas estrangeiras, incluindo o diferencial competitivo no currículo. “Desenvolver competência intercultural, capacidade de adaptação, proatividade e flexibilidade, e ampliar a rede de contatos são alguns dos aprimoramentos alcançados pelos nossos discentes ao longo dessa jornada internacional”, reforça o Dr. José Rocha, reitor da Unichristus.

A instituição também recebe estudantes de intercâmbio de diversas partes do mundo, como Alemanha, França, Itália, Portugal, Peru, Sérvia, Turquia e outros países, por meio de parcerias com universidades conveniadas e com a IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations). Esses discentes oferecem uma rica troca cultural dentro do campus, promovendo a internacionalização "em casa" para os alunos da universidade.