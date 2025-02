Pós-graduação com foco em Inteligência Artificial para a área de saúde é ofertada pela Unichristus

A Inteligência Artificial (IA) revoluciona setores globais, e na saúde não é diferente. Diante da constante necessidade de otimizar processos, reduzir custos e elevar a qualidade do atendimento, a Unichristus lança a pós-graduação “Habilitação em IA Aplicada à Gestão de Serviços de Saúde”, pioneira na área e voltada para graduados em cursos como Medicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição, entre outros.



Com carga horária de 180 horas, duração de nove meses e encontros de apenas um final de semana por mês, o programa combina teoria e prática para formar especialistas aptos a implementar soluções inovadoras em hospitais, clínicas e instituições de saúde. O curso abrange temas como Fundamentos de Inteligência Artificial aplicada à Saúde, IA para Diagnóstico e Triagem e Gestão de Projetos de IA em Saúde e Inovação.

“O profissional do futuro na saúde deve dominar as novas tecnologias, sem perder a visão estratégica. A IA não substitui profissionais, mas potencializa seu trabalho. Queremos formar líderes que saibam usar a tecnologia para salvar vidas e gerir recursos com excelência”, afirma o Professor José Rocha, médico e reitor da Unichristus.



As inscrições para a pós-graduação estão abertas no site da Unichristus, no site unichristus.edu.br/posgraduacao.