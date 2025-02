Alunos da Unichristus criam projetos inovadores com IA para diagnóstico médico

A Inteligência Artificial (IA) tem ganhado destaque na saúde, apoiando o diagnóstico médico. Os cursos de computação da Unichristus, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas de Informação capacitam seus alunos a aplicar a IA na solução de problemas reais, como os da saúde, transformando conhecimento em inovações que impactam a sociedade.

Dois projetos de alunos, baseados em Redes Neurais Convolucionais, exemplificam essa abordagem: Thiago Costa criou uma aplicação que utilizou como treinamento mais de 5 mil imagens e que detecta pneumonia em raios-X com 91% de precisão, enquanto Jonas Hermínio desenvolveu uma ferramenta que utiliza imagens dermatoscópicas para diagnosticar lesões de pele, alcançando 99% de acurácia e classificando as lesões em sete categorias, como melanoma e lesões benignas. Ambas as aplicações contribuem para diagnósticos mais precisos, oferecendo suporte aos profissionais de saúde.