Unichristus inaugura Centro Veterinário com tecnologia de ponta e atendimento a preço popular

O centro, localizado no Campus Aldeota (Rua Tertuliano Potiguara, 155), oferecerá atendimento a preço popular aos pets. Com mais de 800 m2, o centro reúne serviços especializados e equipamentos de alta tecnologia — incluindo ultrassom, raio-X e anestesia avançada com ventilação inteligente. Além de oferecer atendimento clínico, urgência e emergência veterinária, conta com internação diurna, exames laboratoriais, cirurgias de alta complexidade e atendimento oncológico, incluindo sessões de quimioterapia.