Unichristus é a instituição de ensino superior particular do Ceará que mais aprova no Exame da OAB

Essa é a 5ª vez, nos últimos seis exames realizados, que a Unichristus sustenta, entre todas as instituições de ensino superior particulares de Fortaleza, o maior percentual de alunos aprovados no exame, voltado para o curso de Bacharel em Direito, demonstrando o nível diferenciado de ensino e prática que adota em sua formação, que possui mais de 30 anos de atividades.

A 40ª edição do Exame de Ordem Unificado (EOU) da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou seu resultado na última semana. O Centro Universitário Christus (Unichristus) mantém o primeiro lugar entre as Instituições de Ensino Superior (IES) particulares do Ceará em aprovações, com um índice de 47,62%.

O resultado é comparável ao da Universidade Federal do Ceará (UFC), que obteve um índice de 53,19% de aprovação, e superior ao de outras instituições renomadas do Brasil, como a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), que obteve um índice de 42,97% de aprovação.

Comprometida com a excelência educacional, a Unichristus prepara também o doutorado acadêmico em Direito, cujo foco é "Direito, Acesso à Justiça e ao Desenvolvimento", com temáticas essenciais para o avanço social e jurídico. Este é o terceiro doutorado em Direito a ser oferecido no Ceará, e o primeiro a explorar essa abordagem específica no Estado, com o intuito de preencher espaços importantes na pesquisa jurídica local. As linhas de pesquisa incluem Direito e Acesso à Justiça, e Direito, Estado e Acesso ao Desenvolvimento.