Troféu Empreender 2024: Lana Siganna é destaque com bolsas vibrantes e únicas

Por trás do sucesso, está a trajetória inspiradora de Silvaneide Alves, que transformou um sonho compartilhado com a irmã em um negócio promissor

O colorido e a originalidade são marcas registradas das bolsas e acessórios da marca Lana Siganna, ganhadora do Troféu Empreender 2024. Nascida da paixão por moda e do desejo de oferecer produtos que unissem qualidade, estilo e acessibilidade, a loja é exemplo de como a perseverança, o trabalho duro e a capacitação podem trazer bons resultados.

“Ela bordava para várias empresas de Fortaleza e eu trabalhava só para as pessoas que queriam vestido de 15 anos, coisas mais elaboradas. Ficamos trabalhando juntas uns 3 a 4 anos. Então, ela foi ter neném e teve eclâmpsia. Faleceu ela e o bebê. Naquele momento, o sonho acabou, e eu vivi só para os filhos dela, um menino de 9 e uma menina de 14 anos”, relembra.

Apesar das dificuldades, Silvaneide nunca esqueceu o sonho de empreender. Após anos de um emprego formal na indústria têxtil e com os sobrinhos já bem encaminhados na vida, era hora dela olhar para si.

“A vontade de realizar o desejo dela nunca me abandonou. Então, eu decidi voltar, mas com uma nova visão de mercado. Ingressei na faculdade de moda e design, me encantei pelo universo das bolsas e passei a investir nelas. Fui fazer cursos de capacitação na parte administrativa, coloquei a loja online e comecei a vender dentro da própria faculdade. Saí da fábrica onde eu estava para poder tocar a loja. As minhas bolsas desfilaram no Dragão Fashion. Eu comecei a produzir e a trabalhar na minha marca e conheci feiras grandes”, relata Silvaneide.