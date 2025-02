Troféu Empreender 2024 | De "casinha conjugada" a um Instituto que transforma: a jornada de Simone Fernandes

Todos os depoimentos citados acima, de pessoas impactadas pelo trabalho social desenvolvido na comunidade do Tancredo Neves, versam sobre uma mesma pessoa: Simone Fernandes, presidente do Instituto de Assistência e Proteção Social (IAPS), agraciada pelo Troféu Empreender 2024, na categoria Empreendedor Social.

“Tudo o que eu faço, tudo o que tem na minha vida, tem alguma coisa a ver com o IAPS. Eu tô sempre aqui. E ela me passa muita força, coragem, perspectiva de vida”. “Vê-la trabalhando é prazeroso, estimula a gente a querer fazer mais e sempre melhor”. “Ela transborda tudo isso e faz com que a gente acolha todas as pessoas com muito amor e muito carinho”. “Ela luta bastante pelo aquilo que ela acredita. O IAPS é o resultado disso”.

“A Simone se descobriu aqui nessa comunidade como funcionária pública prestando serviço no Centro Comunitário aqui do Tancredo Neves”. Foi assim que começou a jornada da empreendedora social Simone Fernandes, que há 24 anos fundou o IAPS, uma instituição sem fins lucrativos criada para promover a melhoria da qualidade de vida de pessoas em vulnerabilidade social. Mas o trabalho desenvolvido dentro das quatro paredes do centro comunitário, no qual trabalhava como assistente social, ficou pequeno diante da vontade dela de fazer mais.

“Eu desconhecia esse universo, essa linha de pobreza, e comecei a me envolver de forma muito forte com essa comunidade e eu vi que, como funcionária pública, eu tinha limites e eu vi que eu não podia me limitar diante do que as pessoas procuravam, diante do que as pessoas pediam, choravam, necessitavam”, compartilha.

Ao longo da carreira, Simone alimentou um sonho: o de construir um local onde pudesse desenvolver atividades com o intuito de melhorar vidas. Até que chegou o dia em que ela decidiu tirar sua ideia do papel. Abraçou a força e a coragem, desligou-se do Estado e alugou um pequeno espaço próximo do centro comunitário, onde começou seu trabalho social de forma mais efetiva.

“Muita gente me chamou de louca, por deixar um emprego público, uma garantia de vida, pra correr atrás dum sonho sem ter muito com o que contar. Comecei o IAPS numa casinha conjugada e fui tida como doida até pelas pessoas da comunidade que diziam – minha filha, você deixou o centro comunitário pra vir pra uma coisinha dessa, uma casinha conjugada?”, relembra Simone, com o sorriso no rosto de quem (quase) sempre teve certeza das escolhas que fez ao longo do caminho.