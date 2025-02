Primeiro podcast de negócios da região da Ibiapaba vence Troféu Empreender

Aos 40 anos e formado em administração e web design, Carlos Aragão, fundador do podcast, sempre teve uma forte veia para o empreendedorismo / Crédito: Joao Filho Tavares

O pioneirismo e a força do empreendedorismo local marcam a história do Opacast, o primeiro podcast de negócios da região da Ibiapaba. A proposta inovadora conecta empreendedores, compartilha histórias de sucesso, promove soluções, dissemina boas práticas e fortalece a identidade da região como um polo de negócios criativos. O modelo baseado em conteúdo digital é algo inédito no contexto local e é um dos ganhadores do Troféu Empreender 2024, iniciativa do Grupo de Comunicação O POVO. Seguindo temas de desenvolvimento pessoal, negócios e empreendedorismo, o projeto nasceu com o desejo de transformar vidas e impactar os ouvintes. “Trazemos não só empreendedores que estão em evidência, mas também aqueles que estão começando. Recebemos vários depoimentos nos parabenizando pelo podcast, de toda a região norte do Ceará. Temos um alcance muito bacana. Através do podcast, conseguimos dar oportunidade a municípios que ainda não conseguiram levar seus negócios para a mídia”, destaca o criador do podcast, Carlos Aragão.

Aos 40 anos e formado em administração e web design, Carlos revela sempre ter tido uma forte veia para o empreendedorismo. Aos 8 anos, já acompanhava o pai, representante de medicamentos, nas vendas. Apesar da vocação, ele garante que a jornada não é fácil.

“O rádio chegou na minha vida quando eu tinha 15 anos. Fui morar em Itatira e lá eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro programa de rádio. Não larguei mais. É dedicação para preparar o script para o entrevistado, decidir tema, preparar roteiro para a entrevista. Toda essa parte de design e criação ainda fica sendo por minha conta. O principal desafio do empreendedor é, muitas das vezes, abdicar do tempo de lazer e com a família para colocar o sonho em prática”, conta. Para o futuro do Opacast, o plano é expandir o projeto e realizar cobertura de eventos. O podcast já marcou presença na Semana do MEI do Sebrae, em 2024, e no lançamento do Festival Brota, em Guaraciaba do Norte. Sobre o Troféu Empreender 2024