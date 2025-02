Troféu Empreender 2024: o poder transformador dos games

Arquiteto com um mestrado em computação, Daniel Gularte, CEO do Instituto, sempre teve a vida permeada pela criatividade, curiosidade e interesse por desenvolvimento de projetos. / Crédito: Divulgação

Usar as tecnologias de jogos para transformar pessoas e empresas é o propósito do Instituto Bojogá, vencedor do Troféu Empreendedor 2024, na categoria Pequena Empresa. A premiação é uma iniciativa do Grupo de Comunicação O POVO. “O Bojogá não é só uma empresa de criar jogos, é uma instituição que pega os problemas das pessoas e usa os jogos como uma forma de inovar e transformar o público através de tecnologias imersivas e interessantes”, destaca o CEO do instituto, Daniel Gularte.

Assim, as atividades do Bojogá envolvem:

- Tirar jovens sem perspectivas das ruas, iniciando na carreira em tecnologias e usando os games como mecanismo de transformação;

- Capacitar professores a usar jogos em suas escolas, melhorando a relação pedagógica;

- Ajudar o setor econômico de games a construir bases sólidas e horizontes de crescimento para jovens empresários e profissionais do setor;

- Aproximar as famílias através da transformação digital;

- Criar soluções que auxiliam pessoas que gostam de jogos a compreender que as novas tecnologias podem mudar cenários ao nosso redor.

Além disso, de acordo com Daniel, o Bojogá é a única instituição privada do Brasil com um acervo de mais de 4 mil peças disponíveis para a população em eventos itinerantes. O instituto também investe em formações para comunidades e escolas públicas e privadas sobre jogos, design e programação. Ele destaca que a missão do Bojogá é divertimento e conhecimento para transformar o mundo, melhorando e resolvendo problemas de instituições e pessoas. "Ter uma empresa é gerar riqueza para o País e entregar soluções que gerem novas propostas e novas formas das pessoas serem diferentes. A gente pega o que há de melhor em um game e faz com que, por exemplo, um jovem tenha mais vontade de ir para a escola, ou uma empresa possa fazer os funcionários entenderem mais os processos. Já podemos ajudar pessoas com AVC, pessoas com dificuldade de aprendizado. Os jogos têm a capacidade de transformar essas atividades em algo prazeroso e ao mesmo tempo recompensador", conta. O Bojogá é a única instituição privada do Brasil com um acervo de mais de 4 mil peças disponíveis para a população em eventos itinerantes Crédito: Divulgação

A história do Instituto Arquiteto com um mestrado em computação, Daniel Gularte sempre teve a vida permeada pela criatividade, curiosidade e interesse por desenvolvimento de projetos. O hábito de desmontar objetos para descobrir como funcionavam já indicava, desde cedo, o apreço pela inovação. “Juntei arte, cultura e tecnologia, e o produto que une isso de uma forma super orquestrada é o game. Para mim, foi uma construção muito fluida. O Bojogá começa como uma marca das minhas atividades enquanto professor, pesquisador e ativista cultural. Eu vivia com projetos nas universidades e nas comunidades. Na pandemia, perdi meus dois empregos e aproveitei esse momento para retornar à área de tecnologia. Fiz alguns cursos de empreendedorismo e criei um negócio que usa os jogos para transformar pessoas e empresas na sua melhor versão”, explica. Sobre o Troféu Empreender 2024 O Troféu Empreender é uma iniciativa do Grupo de Comunicação O POVO que destaca micro e pequenas empresas e empreendedores individuais nas categorias Pequena Empresa, Microempresa e Microempreendedores Individuais (MEIs).