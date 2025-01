O sucesso da Texugo, fabricante de moda praia vencedora do Troféu Empreender 2024

Um legado empreendedor familiar que iniciou há mais de três décadas e segue para sua segunda geração. Essa é a síntese da história da Texugo, vencedora da categoria “Pequena Empresa” no Troféu Empreender 2024. A marca de moda praia partilha a categoria ao lado do Instituto Bojogá e do Engenhoca Parque.

Sinônimo de tradição, determinação e inovação no setor, o negócio mantém a fidelidade de clientes conquistados ao longo de décadas.



"Essa premiação significa para nós, que fazemos a Texugo, um reconhecimento do nosso trabalho e para mim, em especial, é ver toda a família envolvida nesse processo, dando continuidade com muita dedicação e cuidado para manter a empresa com a qualidade de um trabalho que começou há 34 anos", afirma a fundadora da marca, Nádia Queiroz.



A empresária conta que decidiu criar uma confecção em casa porque queria ajudar nas despesas, mas não queria ficar longe das crianças. Sem experiência em costura, ela buscou qualificação no Senai, aprendeu os processos e, com apenas duas máquinas, iniciou a produção.

Uma das primeiras superações foi o desafio da falta de suporte técnico. “Eu sentia muita dificuldade porque, como (a empresa) era pequena, só tinha duas máquinas, e os mecânicos não queriam vir, eles queriam ir pra empresas grandes que tivessem mais de duas, três máquinas para consertar. E naquela época tudo era muito difícil, até os mecânicos eram poucos. Eu procurei novamente o Senai e fiz um curso de mecânica industrial para consertar minhas máquinas”, relata.

Em meio aos desafios do início do negócio, que iam de improvisos para criar moldes ao teste de materiais, o boca a boca se tornou um forte aliado. As vendas começaram com vizinhos e amigos, até que um representante, também da família, viu potencial nos produtos e levou os biquínis para pequenas cidades praianas, aumentando a visibilidade da marca.



“A minha produção era sempre dividida com a marca Texugo e outras marcas que eu também fabricava”, lembra. Com o tempo, o negócio cresceu e a Texugo passou a virar referência para outras marcas.

Impacto social

A empresária aprendeu que nenhuma conquista é de uma pessoa só, mas coletiva. Dessa forma, ela diz sempre ter demonstrado preocupação com a destinação dos resíduos, direcionando retalhos para artesãs que os reutilizam e transformam em novos produtos, gerando renda para essas mulheres. “Nossa produção é toda feita por mulheres, a maioria chefes de família”, acrescenta Nádia Queiroz. O compromisso com o meio ambiente também é pauta presente, resultando na substituição das embalagens plásticas por papel, das plaquinhas de etiquetas por versões feitas de pó de fibra de coco, além da implantação de energia solar na fábrica e nas lojas da Texugo.

“Passamos a procurar fornecedores que tivessem as nossas mesmas preocupações, como o tecido estampado que é feito do fio da garrafa PET reutilizada. Além desses diferenciais sustentáveis, criamos estampas autorais e com propósito, que abordam causas como autismo e crianças em situação de vulnerabilidade”, afirma a empresária. O futuro da Texugo se desenha mesclando expansão e impacto social. “Desejo que possamos expandir para chegarmos ao maior número de pessoas e que elas sintam o conforto e o amor com que nossas peças são produzidas”, encerra.

Sobre o Troféu Empreender 2024

O Troféu Empreender é uma iniciativa do Grupo de Comunicação O POVO que destaca micro e pequenas empresas e empreendedores individuais nas categorias Pequena Empresa, Microempresa e Microempreendedores Individuais (MEIs).

Na edição 2024, a premiação contemplou também startups que fizeram a diferença na categoria Tecnologia, além de homenagear o Empreendedor do Ano e o Empreendedor Social. As indicações são feitas por instituições convidadas e comprometidas com o desenvolvimento dos pequenos negócios. São elas: Banco do Nordeste do Brasil, Instituto Centec, Instituto Euvaldo Lodi, Federação das Micro e Pequenas Empresas do Ceará, Iracema Digital, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza e Sebrae.

Texugo Beach Wear

Site: texugobeachwear.lojavirtualnuvem.com.br

Instagram: @texugobeachwear

Endereços: Loja 1 - Rua Setenta e três, 131, José Walter / Loja 2 - Shopping Buena Vista (Rua Farias Brito, s/n, ao lado do mercadinho São Luiz)