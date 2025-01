Conheça a Aprova AI, startup vencedora da categoria ‘Tecnologia’ do Troféu Empreender 2024

Eudes Júnior, fundador e CEO da Aprova AI. O A startup utiliza inteligência artificial para mapear padrões de organizadoras de concursos públicos / Crédito: Divulgação

A preparação para concursos públicos nunca foi tão personalizada e eficiente. Combinando tecnologia de ponta e inteligência artificial, a startup cearense Aprova AI, vencedora da categoria “Tecnologia” do Troféu Empreender 2024, está transformando a forma como concurseiros encaram os estudos, oferecendo uma solução inovadora no mercado. A ideia nasceu de uma experiência pessoal. Eudes Júnior, fundador e CEO da Aprova AI, conta que cresceu em uma família de professores, onde o incentivo aos estudos e a busca pelo sucesso por meio do conhecimento sempre foram prioridades.

Junto com seu irmão Saulo Farias, também sócio da startup, Eudes vivenciou a jornada de estudar para concursos públicos e obter aprovações em diferentes órgãos, inclusive federais.

“A gente sempre teve o sonho de fazer as pessoas sentirem a mesma felicidade que a gente sentiu quando passou no concurso público. Então, o problema que a gente sempre pensou em resolver é: vamos ensinar as pessoas a passar em concursos públicos”, explica o empresário. Como funciona a Aprova AI?

A startup utiliza inteligência artificial para mapear padrões de organizadoras de concursos públicos, com base em um banco de dados com 14 milhões de questões de provas anteriores.

A partir desse mapeamento, a plataforma cria questões similares para treinar os alunos. Enquanto isso, a ferramenta analisa o desempenho individual, traçando o perfil de cada estudante e gerando uma rota de estudos personalizada, tirando as pessoas do estudo desorganizado e oferecendo direcionamento claro.



“A Aprova AI vai ajudar a pessoa a alcançar o seu objetivo de uma forma menos dolorosa, porque você vai ter uma rota de estudos bem desenhada e baseada em informações, em uma análise de dados massiva, para que o aluno saiba que está estudando a coisa certa, no momento certo, com o objetivo correto”, destaca o CEO.

Parcerias estratégicas

Como toda startup, o caminho da Aprova AI não foi isento de desafios, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico e investimento financeiro. “Uma das soluções que a gente encontrou foi recorrer às big techs em busca de créditos para desenvolver IA generativa. Foi a partir de então que a gente começou a perceber que o negócio de fato era promissor”, compartilha Eudes.

O retorno veio em forma de apoio de empresas como Microsoft, Google e NVIDIA, que acreditaram no potencial do negócio. Graças a parcerias estratégicas firmadas com essas e outras empresas, a Aprova AI já recebeu cerca de um milhão de dólares em créditos para desenvolvimento de inteligência artificial e tecnologia generativa, o que valida o impacto da solução e impulsionam a expansão da startup no mercado.



O reconhecimento no Troféu Empreender 2024 é mais uma prova de que a aliança entre tecnologia e inovação educacional é o caminho para quem deseja transformar em realidade os sonhos de aprovação em concursos públicos.

Sobre o Troféu Empreender 2024

O Troféu Empreender é uma iniciativa do Grupo de Comunicação O POVO que destaca micro e pequenas empresas e empreendedores individuais nas categorias Pequena Empresa, Microempresa e Microempreendedores Individuais (MEIs). Na edição 2024, a premiação contemplou também startups que fizeram a diferença na categoria Tecnologia, além de homenagear o Empreendedor do Ano e o Empreendedor Social.

As indicações são feitas por instituições convidadas e comprometidas com o desenvolvimento dos pequenos negócios. São elas: Banco do Nordeste do Brasil, Instituto Centec, Instituto Euvaldo Lodi, Federação das Micro e Pequenas Empresas do Ceará, Iracema Digital, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza e Sebrae. Aprova AI

