Troféu Empreender 2024: Engenhoca – Da cachaça para parque de aventura

Enquanto isso, pessoas de todas as idades experimentam a adrenalina de atravessar 193 metros do maior e mais completo arvorismo do Ceará. Cortando o céu acima das cabeças, voos rasantes de quem decidiu descer, deitado, uma tirolesa de 280 metros que atravessa o parque que não poderia ter outro nome: Engenhoca, um dos agraciados pelo Troféu Empreender 2024, na categoria Pequena Empresa.

Localizado a 15 km de Fortaleza, o Engenhoca Parque fica no centro de Aquiraz. Considerado um dos melhores parques de aventura do norte e nordeste, o espaço que hoje abriga o Engenhoca conta o legado de quatro gerações da família Targino, fundadora da cachaça Colonial. Já na entrada do parque é possível acompanhar a história da jornada empreendedora dos Targinos, que começa em 1923 com a abertura da fábrica da cachaça, inaugurada por Tibúrcio Targino, bisavô de Cláudia Targino, que hoje integra a 4º geração que mantém vivo os negócios da família, e é responsável pela gestão do parque.

“Tudo começou com o meu bisavô (Tibúrcio Targino) e meu avô (Alberto Targino), depois passou para a terceira geração , que foram meu pai (Claudio Sidrim Targino) com os irmãos, e no decorrer desse tempo a cachaça teve sua expansão, teve que sair daqui, porque ficou um engenho pequeno pra produção que era necessária, e com isso surgiu a vontade de sair um pouco da cachaça para um outro segmento. E aqui temos essas terras de propriedade da família com muita árvore, muita natureza, e foi nessa ideia que surgiu o Engenhoca”, conta Cláudia sobre os planos para diversificar os negócios.

“A ideia era trazer crianças pra cá para que pudessem ver outras coisas que não fosse o mundo eletrônico. A gente tem uma fazendinha aqui dentro com vários animais, vaca, galinha, tudo que hoje as crianças não têm muito acesso. A gente quis relembrar um pouco do passado, quando as famílias iam para as fazendas, andavam de cavalo, as crianças ralavam o joelho no chão, brincavam ao ar livre, com a natureza”, explica. Aliado a isso, foram montando as mais de 30 atrações que hoje integram a arquitetura do lugar. O nome Engenhoca vem tanto do passado do engenho como também da ideia de inventar coisas, fazer experimentos, como a junção divertida dos brinquedos que integram o parque – as engenhocas.

A ideia de ressignificar os negócios veio da nova geração, mas com a benção de quem os antecederam: “quem foi mais visionário nessa história ainda foi o meu avô, o Alberto. Todos ficaram meio receosos de dizer assim – poxa, a cachaça foi ele quem criou e nós vamos pra outro negócio? E ele, nessa história, só escutando. Em algum momento ele deu a opinião dele, disse: não, o que vocês tão falando? Tem que diversificar sim, vamo pra frente. Então foi ele que foi o grande incentivador disso tudo”, relembra Cláudia.

Maurício Targino, tio de Cláudia, a esposa, Ana Cecília Targino, e outro primo, o Alberto Neto, foram os responsáveis pela construção. Na sequência entrou Cláudia, o quarteto hoje é responsável por manter o legado de empresa familiar também no parque. O reconhecimento pelo trabalho que os sócios vêm desenvolvendo chega tanto dos visitantes, que saem cansados do dia de diversão, mas cheios da energia revigorante do lugar, como de premiações que o parque vem acumulando ao longo dos anos.