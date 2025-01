Troféu Empreender 2024: Brewstone Pub – uma cervejaria com gostinho cearense

O casal criou uma cultura cervejeira através de aulas gratuitas com degustação para que os clientes pudessem entender os estilos diferentes de cerveja e provar combinações gastronômicas diversas, constituindo, assim, um novo mercado / Crédito: Divulgação

Carolina Alencar Veras Starret e Jeremy Patrick Starret se conheceram na França, enquanto cursavam faculdade de gastronomia. Ela, brasileira, ele, irlandês. Enquanto ainda estudavam, moraram juntos em diversos países. Retornaram para terminar a faculdade e passaram em programas para trabalhar em empresas diferentes, ele em Londres, ela em Nova York. Até que Carolina foi para o Rio de Janeiro na missão de abrir um novo hotel da rede para a qual trabalhava. Dois anos se passaram até que o casal decidiu que o tempo morando em lugares diferentes do globo tinha chegado ao fim. O Brasil foi a escolha para esse reencontro. Mas não só, Carol decidiu também que tinha chegado a hora de investir no próprio negócio. “Carol falou que queria abrir o negócio dela, eu tava com mais receio e ainda queria pegar mais experiência de tudo, mas surgiu a oportunidade de vir para o Brasil e eu falei: não, eu vou. Vamos!”, relembra Jeremy. “A gente conheceu algumas cervejarias lá em São Paulo e a gente se encantou com a ideia. A gente gosta muito de cerveja, mas a gente nunca tinha feito”. Jeremy assinou em baixo na ideia de seguir no segmento das cervejarias e foi em busca de aprender a fazer o insumo que seria o carro chefe do novo negócio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Aí começamos a bater na porta de toda cervejaria de São Paulo”, para adquirir experiência e aprender a produzir o produto que até então só conheciam como apreciadores. “A gente ficava fazendo trabalhos de chefe à domicílio e nas horas vagas a gente ia nas cervejarias que nos acolheram para trabalhar de forma gratuita, para aprender sobre o produto, como é que fazia, o maquinário, que é totalmente diferente de fazer cerveja em casa”, conta Carol. “A gente foi pra pegar o máximo de informação possível pra chegar o mais rápido que a gente queria. A parte da cozinha, a gente já sabia como fazer, a parte da cerveja, eu tive mais medo de ia dar certo ou não”, compartilha Jeremy.

Carol tinha expertise também na área administrativa, o que ajudou na hora de pensar o novo negócio. Superado o desafio de aprender a fazer a cerveja, um ano depois da chegada em São Paulo tinha chegado a hora de tirar a ideia do papel. “Só que aí a gente veio pra Fortaleza, pra um aniversário de alguém da minha família, e várias pessoas indicaram: ah, por que vocês não abrem aqui? E realmente a gente tava encontrando vários obstáculos em São Paulo pra poder fazer a montagem do restaurante lá, que na época ia se chamar Cactus”, relembra. O cardápio foi adaptado ao gosto e paladar do cearense, mas também mostra a essa clientela que é possível sair da zona de conforto quando o assunto é gastronomia Crédito: Felipe Petrovsky Hoje, além do Brewstone, eles vendem sua cerveja também para outros estabelecimentos e seguem diversificando com o olhar sempre no crescimento Crédito: Felipe Petrovsky Hoje, além do Brewstone, eles vendem sua cerveja também para outros estabelecimentos e seguem diversificando com o olhar sempre no crescimento Crédito: Felipe Petrovsky Hoje, além do Brewstone, eles vendem sua cerveja também para outros estabelecimentos e seguem diversificando com o olhar sempre no crescimento Crédito: Felipe Petrovsky Hoje, além do Brewstone, eles vendem sua cerveja também para outros estabelecimentos e seguem diversificando com o olhar sempre no crescimento Crédito: Felipe Petrovsky Quatro meses de pesquisas na capital cearense foram suficientes para convencer o casal de que aqui seria o lugar ideal para o sonho da cervejaria. “Foi aí que a gente encontrou o terreno onde hoje é o Brewstone e a gente decidiu se mudar pra cá”, explica Carol. Levantaram o restaurante, literalmente, do zero. “A gente sabia que empreender no Brasil era complicado, mas a gente não tinha noção de quantos obstáculos iam ser criados”, confessa. Alguns meses depois, veio a inauguração do Brewstone Pub com um sucesso estrondoso: “Foi uma loucura a primeira abertura. Foi desesperador. A gente teve, nos primeiros três meses, fila de espera de 50, 100 pessoas. Foi realmente fantástico”, lembra Carol.

Adentrar um novo e desconhecido universo trouxe inúmeros desafios. Mesmo com uma robusta pesquisa de mercado e plano de negócios desenhado, os ajustes foram maiores do que esperavam: precisaram repensar o cardápio para adaptar ao gosto e paladar do cearense, assim como também mostrar a essa clientela que é possível sair da zona de conforto quando o assunto é gastronomia. Mas com as temperaturas elevadas da cidade onde é verão o ano inteiro, o cearense está mesmo acostumado com a cerveja geladinha, trincando, como diz o jargão. “A temperatura da cerveja foi algo que foi muito complicado. Eu lembro muito, na primeira semana de funcionamento, que teve um cliente que veio alguns dias e disse: gostei muito daqui, mas a cerveja é quente. Então eu disse: não, não é! Ele disse: É! Eu rebati: não, a câmara fria tá menos 2º. Menos do que isso, congela. Aí ele disse: não, é mentira. Eu já tava correndo, enlouquecendo e aí eu disse: vem aqui comigo. Coloquei uma touca nele e levei ele pra dentro da câmara fria e disse: senta aí! Fechei ele e contei até 10. Aí eu abri e disse: tá frio? E ele disse “tá”. Aí eu disse: pois é, a cerveja também tá com frio. Aí ele saiu e é cliente da gente até hoje”, conta satisfeita Carolina. De resto, o casal foi criando toda uma cultura cervejeira através de aulas gratuitas com degustação pra que os clientes pudessem entender os estilos diferentes de cerveja, provar combinações gastronômicas diversas e assim foram constituindo um novo mercado. “Um dos maiores desafios que a gente encontrou é saber o limite entre respeitar o que o cliente quer e a identidade do restaurante. Então a gente é muito fiel ao que a gente faz, ao estilo de música, ao público que a gente quer ter. A gente teve que trabalhar muito o que a gente fazia, pra entender o que o cliente queria sem perder a identidade da gente”, enfatiza Carolina.

Apostando sempre na inovação como carro chefe no cardápio da cervejaria, Carol e Jeremy seguem educando o paladar cervejeiro: “toda semana tem alguma coisa nova e isso ajuda a fidelizar o cliente. Ele quer sempre vir provar as coisas novas, ele tem confiança na gente”, comemora um Jeremy feliz. Hoje, além do Brewstone, eles vendem sua cerveja também para outros estabelecimentos e seguem diversificando com o olhar sempre no crescimento. O Brewstone Pub é um dos agraciados com o Troféu Empreender 2024, na categoria microempresa.

Sobre o Troféu Empreender 2024

O Troféu Empreender é uma iniciativa do Grupo de Comunicação O POVO que destaca micro e pequenas empresas e empreendedores individuais nas categorias Pequena Empresa, Microempresa e Microempreendedores Individuais (MEIs).

Na edição 2024, a premiação contemplou também startups que fizeram a diferença na categoria Tecnologia, além de homenagear o Empreendedor do Ano e o Empreendedor Social.



As indicações são feitas por instituições convidadas e comprometidas com o desenvolvimento dos pequenos negócios. São elas: Banco do Nordeste do Brasil, Instituto Centec, Instituto Euvaldo Lodi, Federação das Micro e Pequenas Empresas do Ceará, Iracema Digital, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza e Sebrae. Brewstone Pub

