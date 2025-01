Troféu Empreender 2024: Sia Tecnologias utiliza IA para promover acessibilidade

A missão do negócio é desenvolver sistemas que preencham as lacunas do mercado e atendam a necessidades empresariais diversas / Crédito: Freepik

Nascida com o objetivo de oferecer soluções inovadoras para problemas enfrentados por diferentes negócios, a Sia Tecnologias atua na análise e no desenvolvimento de sistemas que utilizam tecnologias e automação. A microempresa é uma das vencedoras do Troféu Empreender 2024, realizado pelo Grupo de Comunicação O POVO, na categoria Tecnologia. Um exemplo prático dos serviços prestados pela Sia é o software V-Audio. O aplicativo de celular auxilia pessoas com deficiência visual a terem mais autonomia, utilizando a câmera do aparelho para identificar o que está adiante do usuário, como degraus, pedras, animais ou pessoas. A ferramenta transmite as informações para o indivíduo por áudio e funciona por meio de inteligência artificial, sem precisar estar conectada à internet.

"O que me inspira é saber que eu estou contribuindo para que soluções tecnológicas adequadas e inovadoras ocorram. Não gosto de trabalhar na mesmice. Isso faz com que eu fique muito mais antenado no que vai surgir de novo no mercado, para produzir, com qualidade o que os outros não produzem", declara Carlos Vidal, sócio da Sia Tecnologias.

Apaixonado pela área desde cedo, foi aos 16 anos que Carlos entrou em contato pela primeira vez com um computador, em meados de 1984. “O que me fez gostar dessa área é o desafio. Informática, naquela época, era uma coisa inovadora. E internet nem tinha. Faltava muito material de estudo. Tínhamos que comprar livros de fora e traduzi-los”, relembra. Depois de se tornar um dos primeiros professores de informática em Maracanaú, o conhecimento conquistado ao longo dos anos levou à criação da Sia Tecnologias, em 2019. Segundo o empreendedor, ele foi uma das primeiras pessoas no Ceará a desenvolver o sistema de bingo eletrônico da Associação Atlética Banco do Brasil. A missão de Carlos é desenvolver sistemas que preencham as lacunas do mercado e atendam a necessidades empresariais diversas. Para isso, segue sempre buscando inovações e acompanhando as tendências do mercado, com foco na qualidade e no atendimento personalizado.

“Um dos maiores desafios que a gente vê hoje é a diversidade de pessoas que fazem o mesmo serviço que eu, então eu tenho que me destacar sempre com alguma inovação que supera as expectativas dos clientes. Nosso diferencial é ir atrás de novas tecnologias e estudar muito. Diariamente eu invisto de duas a três horas por dia estudando novas tecnologias e novas linguagens”, relata. Sobre o Troféu Empreender 2024

O Troféu Empreender é uma iniciativa do Grupo de Comunicação O POVO que destaca micro e pequenas empresas e empreendedores individuais nas categorias Pequena Empresa, Microempresa e Microempreendedores Individuais (MEIs). Na edição 2024, a premiação contemplou também startups que fizeram a diferença na categoria Tecnologia, além de homenagear o Empreendedor do Ano e o Empreendedor Social.

As indicações são feitas por instituições convidadas e comprometidas com o desenvolvimento dos pequenos negócios. São elas: Banco do Nordeste do Brasil, Instituto Centec, Instituto Euvaldo Lodi, Federação das Micro e Pequenas Empresas do Ceará, Iracema Digital, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza e Sebrae. Sia Tecnologias

Instagram: @siatecnologias_