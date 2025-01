Troféu Empreender 2024: startup de educação corporativa vence categoria ‘Tecnologia’

A premiação soma-se a mais de 20 prêmios nacionais e internacionais. Iniciativa do Grupo de Comunicação O POVO, o Troféu Empreender contempla também as categorias ‘Pequena Empresa", "Microempresa" e “MEI”, tendo sido escolhidos três vencedores por grupo. Na categoria “Tecnologia”, a Eduvem compartilha a premiação ao lado das startups SIA Tecnologia e Aprova AI.

Um exemplo prático dessa solução tecnológica incide sobre a área de Recursos Humanos das empresas contratantes do serviço, que não precisam se preocupar com a gravação de vídeos de treinamentos, por exemplo. Com a Eduvem, a criação desses vídeos é oferecida por Inteligência Artificial (IA).

Com mais de 150 Universidades Corporativas construídas , a startup também se destaca pela homologação no Marketplace da Microsoft, um selo de qualidade internacional que reforça sua confiabilidade técnica.

No Brasil, a situação é ainda mais alarmante: 81% das empresas relatam dificuldades para encontrar profissionais qualificados, superando a média mundial de 75%. A pesquisa, divulgada em 2022, ouviu 40 mil empregadores em 40 países. Do total, três em cada quatro empresários relatam dificuldades para encontrar talentos.

A Eduvem trabalha para preencher uma lacuna crítica no mercado de trabalho: a falta de mão de obra qualificada . Até 2027, projeções globais da ManpowerGroup indicam que 60% dos trabalhadores precisarão de treinamento para se adequar às demandas do mercado.

“Nosso objetivo sempre foi claro: transformar a dor que vivenciamos em um diferencial para outras empresas. E o que nos impulsiona não é apenas o sucesso comercial, mas o impacto que conseguimos gerar no mercado e nas pessoas que capacitamos”, explica Vladimir Nunan, CEO da Eduvem.

O empresário explica que viveu na pele esse desafio. Há seis anos, Nunan integrava um grupo de executivos de multinacionais com trajetórias distintas. Ele identificou uma dor comum: a dificuldade de capacitar equipes na área de tecnologia.

Esse problema, que ia além das limitações das soluções globais disponíveis no mercado, uniu o grupo que veio a fundar a Eduvem, oficialmente dois anos depois.

Sobre o Troféu Empreender 2024



O Troféu Empreender é uma iniciativa do Grupo de Comunicação O POVO que destaca micro e pequenas empresas e empreendedores individuais nas categorias Pequena Empresa, Microempresa e Microempreendedores Individuais (MEIs).

Na edição 2024, a premiação contemplou também startups que fizeram a diferença na categoria Tecnologia, além de homenagear o Empreendedor do Ano e o Empreendedor Social.

As indicações são feitas por instituições convidadas e comprometidas com o desenvolvimento dos pequenos negócios. São elas: Banco do Nordeste do Brasil, Instituto Centec, Instituto Euvaldo Lodi, Federação das Micro e Pequenas Empresas do Ceará, Iracema Digital, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza e Sebrae.

Eduvem

Site: eduvem.com

Instagram: @eduvem.edutech