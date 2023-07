5 negócios cearenses que se destacam no empreendedorismo

Nove empresários cearenses foram agraciados com o Troféu Empreender 2022, em reconhecimento ao seu trabalho e potencial empreendedor. Esses empreendedores, que integram a lista de negócios cearenses premiados, se destacaram por sua atuação mercadológica, gestão sustentável, inovação, competitividade e relacionamento institucional. Suas histórias inspiradoras demonstram a importância dos pequenos negócios para a economia e para as comunidades em que estão inseridos.

Conheça a história de quatro desses empreendedores, que foram destaque nas categorias Microempresa e Pequena Empresa:

Petshop Animalzão

O veterinário Eduardo Gomes Bezerra, criador do Petshop Animalzão, iniciou seu negócio em 2015, com a inauguração do primeiro pet shop na cidade de Icapuí. Eduardo já empreendia no ramo da tecnologia, mas a paixão pela medicina veterinária o fez ingressar novamente na universidade. Diploma em mãos, tirou do papel sua ideia de negócio.

Ao lado da mãe, abriram o que seria a sede embrionária do negócio. “A gente fez o estudo de mercado, a gente batalhou bastante, fez muitas planilhas juntos. Foi bastante estudo para abrir a nossa primeira loja. Foi ali onde a gente fez o estudo de viabilidade e a gente descobriu que dava, um pouco com medo, como todo empreendedor quando começa, mas a gente encarou aquilo como um grande desafio”, lembra.

Atualmente, a marca Animalzão é a maior rede do interior do Ceará em número de lojas e faturamento, com três unidades concentradas em Aracati, uma em Jaguaruana, e a matriz, que continua a todo vapor, na cidade de Icapuí. Eduardo e Elidayane Andrielly, esposa e sócia no negócio, têm conquistado o mercado por meio de um diferencial: a oferta de serviços e produtos de qualidade aliados a equipamentos de ponta.

VeepNet

Júnior Pedrosa focou na experiência com o cliente para se destacar com a VeepNet Crédito: Anderson Gama

Do litoral para o Sertão, o sonho de Júnior Pedrosa ajudou a universalizar o acesso à internet em áreas que grandes provedoras não chegam. O ano era 2017, quando o agrônomo de formação decidiu sair do ramo supermercadista e investir no segmento de tecnologia, no município de Senador Pompeu. Batizada de VeepNet, o negócio começou numa casinha de taipa e enfrentou muitos desafios para fazer frente a grandes empresas que já se faziam presente na região.

“Os desafios inicialmente foram muitos. Em princípio, não tínhamos nenhum conhecimento técnico sobre o ramo de atividade, além da dificuldade de profissionais técnicos em telecom dentro do município de Senador Pompeu, na praça na qual iniciamos a operação já existiam empresas consolidadas e atuantes há mais de 15 anos”, lembra. Júnior se valeu da experiência com o cliente, que já desenvolvera na época do supermercado, como diferencial, além da humanização no processo.

Argo Soluções Tecnológicas

Argo começou com um aplicativo de delivery Crédito: Anderson Gama

A Argo Soluções Tecnológicas, localizada em Fortaleza, é fruto da parceria entre Gregory Beviláqua e Ocivaldo Fernandes. A empresa surgiu com a criação de um aplicativo de delivery, desenvolvido para solucionar um gargalo enfrentado por diversas empresas: a entrega rápida e econômica dos produtos aos clientes. A Argo cresceu e diversificou seus serviços, mantendo a tecnologia como pilar fundamental, mas sem deixar de lado o aspecto humano do negócio.

Criatlo

Silvio Ramos, idealizador da Criatlo Crédito: Anderson Gama

Silvio Ramos Evangelista, dentista de formação, empreendeu na área de consultoria com a empresa Criatlo. A ideia surgiu após um acidente em 2015, quando Silvio quase perdeu o movimento do dedo polegar da mão direita, o que prejudicaria sua profissão. Foi na área da tecnologia que viu uma possibilidade de migrar para outro segmento.

Com base em estudos sobre pensamento sistêmico e neurociência, ele desenvolveu a Criatividade Corporativa, uma ferramenta que melhora a capacidade de percepção e criação das empresas, resultando em maior competitividade e longevidade. "

A abordagem de Pensamento Criador, juntamente com a ferramenta de soluções passo a passo que eu já havia desenvolvido, resultou na Criatividade Corporativa. Essa ferramenta melhora a capacidade de percepção e criação das empresas, promovendo maior competitividade e longevidade”, explica. Hoje, o empreendedor começa a dar passos mais largos nesse mercado e vem alcançando destaque na área.

Troféu Empreender 2022

Esses empreendedores representam diferentes segmentos, desde petshops até provedoras de internet e consultoria empresarial. Seus negócios destacam-se não apenas por seu sucesso financeiro, mas também por sua contribuição para o desenvolvimento econômico do Ceará e pela criação de empregos e oportunidades na região. O Troféu Empreender 2022 reconhece e valoriza esses empresários, incentivando o empreendedorismo no estado e celebrando suas conquistas notáveis.



