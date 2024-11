Reforma tributária exige profissionais qualificados; conheça curso especializado

Evento da Trevisan que reuniu especialistas para discutir impactos da Reforma Tributária nas empresas e lançar o curso sobre o tema Crédito: Divulgação Trevisan

A reforma tributária brasileira terá vigência integral a partir de 2033. Apesar da data parecer distante, as mudanças legislativas devem ocorrer até 2025, com a adequação da forma de apurações do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e Imposto Seletivo (IS), além de envio das informações ao Fisco.

Estão previstas uma série de alterações na maneira em que esses tributos serão apurados, escriturados e contabilizados, o que ocasionará um impacto gerencial e financeiro na operação das empresas. Por essas razões a capacitação dos profissionais da área é urgente para evitar erros na composição de custos ou compliance que resultariam em prejuízos financeiros.

Nesse sentido, a Trevisan Escola de Negócios se destaca por ofertar soluções educacionais acessíveis, de forma online, para atender às empresas nesse período de grandes transformações. Esses programas permitem aos profissionais adquirir habilidades para aplicar as melhores técnicas na execução das tarefas gerenciais, preditivas e corretivas no ambiente da empresa.

“São oportunidades de qualificação para o atendimento da alta demanda por serviços especializados na área jurídico-contábil e financeira que ocorrerá com a Reforma Tributária”, alerta a professora Elizabeth Martos, coordenadora do MBA Executivo em Gestão Tributária e do Programa Avançado Implementação da Reforma Tributária da Trevisan.

De acordo com a professora, a mudança progressiva no método de tributação implica no funcionamento simultâneo tanto do sistema tributário antigo quanto do novo sistema criado. Como um dos desafios, ela aponta a necessidade de rever os cálculos para a precificação de produtos.

“As pessoas precisam agir nas empresas. Ter informação teórica, conhecimento da legislação e muita informação prática de como calcular esse cenário tributário novo em comparação ao antigo, construindo simulações, de modo a identificar ajustes a serem feitos em sua cadeia de valor (fornecedores, revendedores, clientes), para evitar que haja problemas de precificação do seu produto ou serviço final e eventuais perdas financeiras”, recomenda.



Entre os principais profissionais impactados pela reforma, Elizabeth destaca os operadores de direito, como advogados, juízes, desembargadores e ministros, contadores, administradores e economistas. Programa Avançado Implementação da Reforma Tributária

Caracterizada por um DNA visionário, a Trevisan Escola de Negócios, em parceria com a consultoria Roit, criou o Programa Avançado Implementação da Reforma Tributária, curso especializado em capacitar profissionais para enfrentar os desafios do complexo sistema tributário. Com coordenação diretamente envolvida nas discussões no Congresso Nacional e professores que vivem a realidade da reforma tributária em grandes empresas, a formação de 40 horas de conteúdo garante a aplicação prática do aprendizado. O programa contempla seis encontros online, ao vivo, e duas imersões presenciais, em São Paulo.



Para Elizabeth Martos, o grande diferencial do curso é proporcionar aos participantes a possibilidade de fazer os cálculos das projeções para as novas medidas de acordo com a realidade empresarial de cada aluno.

Segundo a professora, a capacitação aborda todos os elementos principais para que o estudante consiga construir o cenário de como é o cálculo do tributo hoje e como vai ser com a reforma tributária. Ela ainda aponta que se preparar para as mudanças com antecedência permite mais facilidade para desenvolver quaisquer ajustes.

Professora Elizabeth Martos, coordenadora do curso Implementação da Reforma ributária da Trevisan e do MBA Gestão Tributária Crédito: Divulgação Trevisan

O Programa também irá auxiliar os profissionais a implementarem, nas empresas, comitês voltados para a reforma tributária, esclarecendo sobre como construir a comissão, como definir responsabilidades e ferramentas no grupo e como ter um gerenciamento ágil dessa formação.

“É praticamente uma consultoria de como implementar efetivamente a reforma na empresa. A Trevisan atende as necessidades imediatas do mercado. Além disso, temos um caminho de inovação e compromisso com a acessibilidade do conhecimento. Para isso, mantemos o canal no YouTube e lives a respeito do tema para que o grande público também tenha essa informação”, indica Elizabeth. O que você encontra no curso:

- Conhecimentos profundos e práticos da EC 132/2023, PLP 68/2024 e PLP 108/2024;

- Cálculos de impactos da reforma tributária e preparação de budget da reforma;

- Gestão de compliance, riscos e KPIs da reforma;

- Criação e gestão do comitê da reforma;

- Redefinições negociais e preços com fornecedores. Estratégias de pricing e oportunidades comerciais;

- Planejamento tributário estratégico;

- Revisão de processos e escrituração fiscal;

- Adaptação dos sistemas, ERPs e impactos em FP&A, DRE, P&L e valuation;

- Otimização de créditos tributários.



O primeiro grupo de participantes começa o curso nesta sexta-feira (8/11), mas a instituição já prepara o lançamento de novas turmas, devido à alta procura e à urgência na capacitação dos profissionais da área. MBA Executivo em Gestão Tributária

A área tributária é uma das expertises da Trevisan. Por isso, outra opção de formação no segmento é o MBA em Gestão Tributária, já tradicional no setor. O curso tem 15 meses de duração e é composto por aulas online ao vivo.

O conteúdo combina conhecimentos sólidos em legislação, contabilidade e gestão para formar gestores tributários altamente qualificados. Além disso, os participantes são capacitados para tomar decisões estratégicas que visam reduzir riscos de autuações fiscais e otimizar os tributos empresariais.