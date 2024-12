Imóveis com até 70% de desconto: invista nos leilões da Caixa

Com descontos que chegam a 70%, os leilões de imóveis da Caixa Econômica Federal se tornaram uma excelente opção para compra de imóveis bem abaixo dos valores de mercado, seja para quem quer realizar o sonho do imóvel próprio ou para quem deseja investir no ramo imobiliário.

O empresário explica que a tendência global, que consiste em comprar imóveis, reformá-los e vendê-los com lucro, encontrou solo fértil no judiciário brasileiro. Para Gadelha, a Lei de alienação fiduciária nacional é um mecanismo jurídico eficaz e válido, que garante segurança nas transações de crédito imobiliário.

Além de possuírem expertise no negócio e estarem sempre disponíveis, a Wirtz Negócios Imobiliários desenvolveu um site intuitivo, onde o cliente consegue filtrar todos os imóveis em oferta no Ceará a partir de critérios como localização, preço, modalidade de venda e possibilidade de financiamento bancário.

De acordo com o corretor Gadelha, havia uma carência no mercado imobiliário cearense de uma imobiliária especializada em leilões: “Percebemos tratar-se de um mercado pouco explorado. Existe uma demanda imensa de clientes que querem investir nesse segmento, mas não se sentem seguros por não terem a quem recorrer para esclarecer eventuais dúvidas”, destaca.

“Quando um cliente quer fazer uma proposta de compra no site da Caixa Econômica, basta indicar o número do nosso Creci (23161) que o sistema já associa aquela proposta à nossa imobiliária e recebemos a informação diretamente do Banco quase instantaneamente, para já prosseguirmos com o atendimento. Essa indicação de imobiliária credenciada não acarreta nenhum ônus ou custo adicional ao cliente, pois é um serviço que a própria Caixa disponibiliza como cortesia”, garante o corretor.

Wirtz Negócios Imobiliários

Site: vendadiretaceara.com.br

WhatsApp: (85) 98890 1100

Instagram: @imobiliariasoleneimoveis / @corretorgadelha

E-mail: comercialsoleneimoveis@gmail.com