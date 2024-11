Dia do caju: o fruto queridinho do cearense

Neste dia do caju, aprenda a fazer um ensopadinho com a carne do pedúnculo do caju Crédito: Izakeline Ribeiro/Divulgação

O caju carrega a representatividade do Nordeste e do povo que aqui vive. É uma fruta que dela tudo se aproveita. A amêndoa, a casca da castanha, o pedúnculo, o bagaço e até o líquido da casca. Existem pesquisas e práticas que aproveitam cada uma das partes de forma única. A árvore cajueiro é uma planta nativa brasileira e o Ceará é líder na produção no País. São inúmeros pequenos produtores e algumas grandes indústrias que fazem do caju fonte de renda relevante para o Estado. Saiba mais sobre o caju! Lei Estadual

No dia 12 de novembro, é celebrado o Dia Estadual do Caju, segundo a Lei Estadual 15.042, de 2011. Diz o texto da Lei que “neste dia, podem ser desenvolvidas ações de conscientização da utilização do fruto e de seus derivados, além de programações e eventos, direcionados ao turismo cearense”. No Calendário Oficial do Ceará, o autor da Lei é o deputado estadual Manoel Duca da Silveira, o Duquinha (Republicanos) . O dia 12 de novembro foi escolhido por ser o aniversário de criação de uma das grandes empresas exportadoras de caju do Ceará, a Companhia Industrial de Óleos do Nordeste (Cione), do empresário Jaime Aquino.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Acaiú

O nome Caju é indígena. Tem origem tupi-guarani e vem de “acaiú”, que significa “noz que se produz”.

Pode comer a castanha direto do caju?

A resposta é não. A castanha de caju crua possui urushiol, toxina que pode provocar queimaduras, inflamações e outras reações mais graves. Para ser consumida, a castanha que vemos nos mercados passa por um processo de aquecimento, o que anula a toxina. Recentemente, o assunto recebeu atenção graças à influenciadora digital Samara Tarissio, de Jundiaí (SP). Em um vídeo publicado nas redes sociais, Samara retira a castanha crua diretamente do caju e come. Em seguida, as imagens mostram a jovem em um pronto-socorro, depois de sentir queimação na boca e dormência na língua. O vídeo já conta com 5,9 milhões de visualizações no TikTok. Após medicação, a influenciadora ficou bem. Quantas castanhas podemos comer por dia?

“Falam de seis castanhas por dia. A castanha é rica em selênio. Para ingestão diária de selênio, deveríamos comer seis, assim teríamos consumido todo o selênio que a gente precisa. Mas não temos o dado de que esse selênio tem biodisponibilidade dentro da castanha. Sem a conta da biodisponibilidade fica difícil dizer se são apenas seis castanhas mesmo”, explica Gustavo Saavedra, chefe-geral da Embrapa Agroindústria Tropical. Tabela nutricional do caju

VITAMINA C

O caju tem cerca de cinco vezes mais vitamina C do que a laranja. Quanto mais maduro, maior a quantidade de vitamina C. É também fonte de zinco e ferro. Reforça o sistema imunológico, evita inflamações e infecções.

ANTIOXIDANTE

Rico em antioxidantes que evitam o envelhecimento precoce da pele, ajuda a prevenir doenças cardiovasculares e o câncer.

FONTE DE ENERGIA

Aumenta a capacidade da gordura de ser utilizada como fonte energética do corpo.

CICATRIZANTE

O caju é um fitoterápico essencial que auxilia no processo de cicatrização por ter vitamina K, Vitamina C e Zinco.

CONTROLE DO ÍNDICE GLICÊMICO

Por ser fibroso, promove a absorção mais lenta dos carboidratos. Assim, evita picos de insulina e regula o índice glicêmico.

Receita com caju ENSOPADO DE CAJU COM LEITE DE FAROFA DE COCO

INGREDIENTES

20 cajus

50 ml de óleo ou azeite

30 a 50 ml de vinagre

6 dentes de alho

Pimenta a gosto

Leite de 1 coco ou 500 ml de leite de coco

Resíduo de coco que sobrou do preparo do leite de coco

Coentro a gosto

2 cebolas médias

2 tomates médios

1 pimentão médio

2 pimentas de cheiro

1 limão

100g de farinha de mandioca Modo de preparo

Lave os cajus e retire as castanhas deles. Esprema o caju, para tirar o exceso de líquido, reservando esse líquido para juntar ao suco posteriormente. Passe esse caju no liquidificador com um pouco de água, o suficiente para ajudar a triturar. Depois, peneire esse caju, juntando o suco que sobrar com o outro já reservado. Lave essa carne de caju para retirar a acidez dela, peneirando-a logo em sequência. Tempere com limão, 30 a 50 ml de vinagre, pimenta do reino, sal e colorau a gosto, além dos dentes de alho. Reserve. Coloque óleo ou azeite em uma frigideira, adicione os dentes de alho, as pimentas de cheiro, a cebola media e a carne por último. Depois de 3 a 4 minutos, adicione os tomates e cozinhe por mais 5 minutos. Acrescente o leite de coco, ferva de 3 a 4 minutos, e finalize com coentro. Para a farofa, coloque duas colheres de sopa de manteiga, 3 dentes de alho picados, colorau a gosto e 1 cebola picada, refogue. Em seguida coloque 300g de coco fresco, misture até dourar por cerca de 3 a 4 minutos. Quando o coco estiver dourado, coloque 100g de farinha de mandioca fina. Mexa até ficar crocante. Confira mais receitas no e-book



Blitz do caju

Para celebrar o Dia do Caju, a Cajuína São Geraldo está distribuindo 4 mil mudas de Cajueiro Anão Precoce. Já foram contempladas as cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. No próximo dia 16, a blitz do caju chegará em Quixadá (CE) e Aracaju (SE). O suco do pseudofruto é o principal insumo na produção do refrigerante produzido pela marca, considerado "o refri de caju mais amado do mundo". "A iniciativa tem como objetivo promover a conscientização de todos sobre a importância do fruto, incentivar o plantio familiar e valorizar a cajucultura, que é tão importante para a região Nordeste", destaca Tiago Caldas, gerente de marketing. Serviço

Quando: 16 de novembro em Quixadá (CE) e Aracaju (SE)

Onde: Quixadá - Praça José de Barros - Av. Plácido Castelo - Centro (de 8hs às 11h) Aracaju - Av. Governador Paulo Barreto de Menezes - 13 Julho (de 11h às 14h)