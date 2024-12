Curso "Educação Política para Cidadania" e os desafios de desmistificação da noção de política

O Curso "Educação Política para Cidadania" foi realizado pela Fundação Demócrito Rocha e Universidade Aberta do Nordeste / Crédito: ilustração Carlus Campos

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, é explícita sobre a necessidade de a educação brasileira promover uma formação que prepare para o exercício da cidadania. Nossa lei maior já apresenta, portanto, como parte da vocação da educação brasileira a formação de cidadãos e cidadãs com competências e habilidades para atuar civicamente na vida pública. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento de referência sobre os aprendizados necessários aos estudantes, traz a palavra democracia nove vezes, compondo o texto explicativo do documento, mas também as competências e as habilidades indicadas. Já a noção de cidadania aparece ainda mais incisivamente, sendo mencionada quarenta e sete vezes no texto. Constando, inclusive, no cerne da própria definição de competência “Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (Brasil, 2018, p. 8. Grifo nosso).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Esse debate também está contemplado nos normativos educacionais sobre a formação docente. Entre os objetivos da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, encontramos a necessidade de “promover a formação de profissionais comprometidos com os valores de democracia, com a defesa dos direitos humanos, com a ética, com o respeito ao meio ambiente e com relações étnico-raciais baseadas no respeito mútuo, com vistas à construção de ambiente educativo inclusivo e cooperativo” (Brasil, 2016. Grifo Nosso).

Nesse sentido, os documentos legais vislumbram a relevância da educação política como estratégia para habilitar as crianças, os jovens e a população em geral com vistas a participação na vida pública. Apontam as normas, ainda, que falar da importância da educação política, demanda tratar sobre a formação, especialmente dos/as docentes, para a discussão dos conceitos, temas e conteúdos que dizem respeito aos desafios políticos dos nossos tempos. O Curso “Educação Política para Cidadania”, realizado no âmbito do Projeto “Político, eu?!”, está sintonizado com esse contexto normativo. Sua estrutura, em torno de temas e de conteúdos articulados, dão aos docentes, e à população em geral, essa noção fundamentada sobre a democracia, a participação política, o estado, as instituições políticas e, obviamente, a centralidade da educação para a cidadania. O conteúdo Programático oferece uma jornada que vai da teoria (Módulos 1 a 4) à prática (Módulos 5 e 6) como fundamentos da educação política. No primeiro módulo, o propósito é aproximar a política e a democracia, percebendo-as em nosso cotidiano. Identificando os efeitos práticos desses processos de organização do poder político em nossa experiência diária. No módulo dois, examinamos pormenorizadamente o Estado. Enfrentando percepções que colocam as dinâmicas estatais como muitas vezes burocrática e ininteligíveis, o conteúdo discute a organização do estado democrático, os poderes e como eles se articulam. No módulo três, o objetivo é a compreensão do Poder Legislativo como vocalizador das demandas da sociedade. A Câmara Municipal como espaço representativo mais próximo é explorado em suas dinâmicas e conexões com o Executivo. No módulo quatro, a participação cidadã é detalhada em suas possibilidades, especialmente, as formas de engajamento cívico para além do voto. Os Módulos 5 e 6 convocam os/as docentes a pensar estratégias pedagógicas para a transposição didática do conteúdo teórico apreendido nos módulos anteriores, além do aprofundamento da compreensão sobre as juventudes e sua relação com a política, enfatizando as possibilidades de estímulo à participação.

O Curso, como as demais iniciativas no âmbito do “Político, eu?!”, está orientado para a desmistificação da noção de política como algo distante e insulado de nosso cotidiano. O chamado é para que nos reconheçamos parte da dinâmica política, reconhecendo suas repercussões em nossas vidas e também as possibilidades de atuação na coletividade. O sucesso de adesão ao curso com o total de 11.015 alunos/as inscritos nas duas edições demarca sua relevância e confirma a necessidade de ampliá-las abarcando novas temáticas e conteúdos. Ao contrário da ideia disseminada de que “não se discute política”, o Curso de Extensão “Educação Política para Cidadania” evidencia um amplo interesse no tema, desde que o debate seja fundamentado e promova uma conexão com as dinâmicas concretas da vida cotidiana.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.