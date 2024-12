A política quando encanta: o Político, eu!?! e a ação Escola vai à Câmara Municipal de Fortaleza

O programa Escola vai à Câmara Municipal de Fortaleza esteve inserido no projeto Político, eu?!?, realização da parceria entre a Fundação Demócrito Rocha (FDR) e a Câmara Municipal de Fortaleza (CMF). Considerando o conteúdo escolar, o projeto se aproximou da escola com o objetivo de contribuir para formação cidadã.

A preparação para a visita era feita desde a escolha da farda “mais nova” (solicitamos o uso dos uniformes, se possível, pois era uma atividade escolar), passando pelas maquiagens, estilos dos cabelos. Na chegada, conheciam os espaços de comunicação da CMF com a comunidade cidadã. Para Escritório de Direitos Humanos Dom Aluísio Lorscheider (EDHAL), as perguntas dos estudantes passaram por preocupações raciais e de gênero.

Até para os mais desenvoltos na oralidade discursiva e/ou destaques nos treinamentos via tiktok, a presença de uma câmera manuseada por um técnico e de uma jornalista com microfone na mão, gerava alguma ansiedade. Alguns se escondiam, outros se exibiam, outros observavam. Frente à câmera, alguns alunos e alunas se colocavam vencedores da timidez e falavam sobre a importância de se discutir o projeto de lei ou de indicação que estavam propondo.

Em todas as Oficinas e visitas à Câmara Municipal, houve transmissão veiculada pela TV Câmara de trechos e entrevistas com o professor-consultor e estudantes. A presença da TV agitava os ânimos dos estudantes que se dividiam entre o desejo de dar entrevista e aparecer na TV aberta de um lado, e a timidez de outro.

Os jornalistas apresentadores explicaram a preparação prévia por meio de estudos sobre temas que iriam noticiar; demonstraram os deslocamentos para as câmeras e como circular no estúdio; ao apresentar a leitura dos prompts em tela, incentivaram o momento em que alguns dos estudantes saiam da timidez para testar suas habilidades frente às câmeras sem a função de “inversão” para selfies na qual estão acostumados. “Ah, assim é bem mais difícil”, alguns diziam. Outras e outros, viam naquele espaço um desejo de futuro, uma expectativa de profissão.

Na Casa do Cidadão, reconheceram o espaço como o local para buscar documentações, embora um ou outro puxassem na memória as ações no seu bairro para finalidades similares. No ano de 2024, após a inauguração da sede da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, estudantes me procuraram para confirmar o número de telefone para denúncia. Essa informação, embora não crie alertas quantitativos, sensibilizam, mais uma vez, para importância da formação cidadã desde a escola.

Na chegada ao Plenário, alguns se sentiram intimidados pela formalidade do espaço, outros externavam uma alegria eufórica. Em cada mesa de parlamentar, havia a placa com o nome do estudante que, naquele momento, estava com a função de ser vereador.



Na Mesa Diretora, as placas indicavam os cargos as quais tinham sido eleitos nas oficinas: Presidente, Vice presidente, Relator/a, Secretario/a. A/O Presidente da Mesa Diretora indicava a abertura da sessão e seguiam o roteiro ensaiado. Observavam a linguagem que, desde a etapa da oficina, fizeram usual no cotidiano escolar: “questão de ordem”, tratamentos por “senhor/senhora presidente”, “senhor/senhora vereadora”, solicitação pelo uso da “palavra, senhor/a presidente”. As lideranças de “situação” e “oposição” discursavam na tribuna, e, sem seguida, os vereadores/as das bancadas. Finalizava-se com a leitura da aprovação do projeto.



A ação Escola Vai à Câmara proporcionou aos estudantes uma aproximação com a linguagem legislativa e seus processos. Correspondeu ao momento de aprendizagem acompanhado da complexidade do funcionamento do Legislativo. O estar presente no espaço físico permitiu a transição de uma noção abstrata sobre o parlamento, para iniciar o processo de materialização do significado de ser cidadão.