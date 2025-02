Tribunal de Justiça revoga liminar que proibia paredões no Benefolia 2025, em São Benedito

A liminar que suspendia o uso de paredões de som no Benefolia 2025, em São Benedito (CE), na Serra da Ibiapaba, foi revogada após decisão do Tribunal de Justiça. Com isso, os aparelhos sonoros estão liberados para o evento, garantindo a tradicional animação dos foliões.

- Palco principal com estrutura moderna e iluminação especial no Calçadão Espaço do Povo;

- Circuito de paredões em área exclusiva para os amantes do som automotivo;

- Espaço VIP com camarote para quem busca uma experiência diferenciada;

- Segurança reforçada com policiamento e monitoramento;

- Equipe médica e pronto-atendimento;

- Ambulantes e praça de alimentação com diversidade gastronômica.

Confira a nota oficial da Prefeitura de São Benedito sobre a liberação dos paredões:

“Olá São Benedito e foliões em geral