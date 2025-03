Dupla de Páscoa 2025: apostar com estratégia pode aumentar as suas chances

Com mais de 17 anos de tradição e credibilidade, 22 unidades físicas e atendimento online para todo o País, as Lotéricas Sorte Mais Brasil são a escolha mais confiável e conveniente para quem deseja participar de bolões oficiais da Caixa na Dupla de Páscoa 2025

As apostas para a Dupla de Páscoa 2025 já estão oficialmente abertas. O concurso especial, o primeiro do ano promovido pelas Loterias Caixa, teve sua campanha iniciada no último dia 17. Para esta edição, o prêmio do concurso nº 2.797 foi inicialmente estimado em R$ 30 milhões, podendo aumentar ao longo do período de arrecadação. O sorteio será realizado no dia 19 de abril, sábado que antecede o Domingo de Páscoa.