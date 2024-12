Lago Montenegro emplaca mais um sucesso: Condomínio Buriti é 100% vendido em apenas 1 hora e 30 minutos.

O Lago Montenegro, situado em uma das áreas mais privilegiadas e naturais de Fortaleza, tornou-se sinônimo de sucesso no mercado imobiliário de alto padrão. Desde seu lançamento, o empreendimento já comercializou cinco condomínios de lotes, posicionando-se como referência para aqueles que buscam qualidade de vida, contato com a natureza e infraestrutura de ponta.



Cada um dos cinco condomínios lançados no Lago Montenegro se destaca por oferecer projetos de moradia que integram a natureza exuberante do local (somando incríveis 308.000 m2 de área verde) a uma infraestrutura moderna e completa, incluindo áreas de lazer, sustentabilidade, segurança 24 horas e espaços voltados para o bem-estar. Esses diferenciais fizeram com que as unidades fossem rapidamente adquiridas, consolidando o Lago Montenegro como um dos mais cobiçados empreendimentos da Capital.



Um dos exemplos mais impressionantes foi o Condomínio Buriti, que registrou um feito histórico ao ser 100% vendido em apenas 1 hora e 30 minutos no dia de seu lançamento. O sucesso reafirma a confiança dos clientes no projeto e na experiência diferenciada proporcionada pelo Lago Montenegro.