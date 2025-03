Wladimir Soares assume vice-presidência do Comitê Estratégico de Business Affairs da Amcham Ceará

A Amcham Ceará realizou o primeiro encontro de 2025 do Comitê Estratégico de Business Affairs, na última terça-feira, 11, consolidando um momento de transição e planejamento para o ano. O evento teve como destaque a posse da nova liderança do comitê, com José Luiz Miranda, da DCDN, assumindo a presidência, e Wladimir Soares, da Hostweb, nomeado vice-presidente.

O encontro contou com a presença de Wandemberg Almeida, coordenador geral de Fundos de Desenvolvimento e Constitucional de Financiamento da Sudene, presidente do Corecon-CE, diretor de patrimônio do BNB Clube e professor universitário. Durante o evento, Wandemberg compartilhou as perspectivas da Sudene sobre incentivos e economia no Ceará.