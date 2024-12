Hostweb conquista recertificação de normas ISO com atualizações de segurança e proteção de dados

Equipe da Hostweb. Empresa cearense se consolidou como referência em soluções de tecnologia da informação / Crédito: Divulgação

A Hostweb, referência em soluções de TI e serviços de computação em nuvem, anuncia a recertificação das normas ISO 27001, 27017 e 27018, com atualizações que reforçam seu compromisso com a segurança da informação e a proteção de dados. Esse processo, concluído consoante a todas as regras, reafirma a posição da empresa como uma das líderes no mercado de tecnologia no Nordeste. O projeto de recertificação teve duração de seis meses e envolveu auditorias internas e externas conduzidas por uma certificadora credenciada. Entre as principais mudanças está a atualização da ISO 27001 para sua versão 2022, que inclui 14 novos controles voltados à proteção de dados pessoais, gestão de riscos e continuidade de negócios. Já as normas ISO 27017 e 27018, específicas para segurança e privacidade em serviços de nuvem, passaram por revisões aprofundadas para garantir a conformidade com os mais altos padrões do setor.

"Essa conquista reflete a dedicação de nossa equipe em garantir que os dados e informações de nossos clientes estejam sempre protegidos contra acessos não autorizados, violações ou indisponibilidade," afirma João Victor Moreira, diretor de tecnologia da Hostweb. Ele destaca que essas certificações, somadas ao selo Tier III da empresa, são essenciais para oferecer um ambiente e serviço, seguro e confiável para os clientes.

Sob a liderança de Wladimir Soares, CEO da Hostweb, a empresa tem priorizado iniciativas que integram inovação tecnológica e excelência operacional, consolidando sua reputação no mercado de TI. “Buscamos sempre uma gestão estratégica, com foco no cliente e na capacitação da equipe, pois tais fatores têm sido fundamentais para alcançar marcos como a recertificação das ISOs e a expansão das operações da companhia”, comenta Wladimir Soares. A atualização das certificações reforça a transparência e o controle sobre os processos internos e externos da Hostweb, garantindo que a estrutura da empresa continue a atender às exigências de segurança do mercado. Com ampliação de atividades no Nordeste, Hostweb conta com grandes parceiros no mercado da tecnologia

A Hostweb, empresa cearense com quase duas décadas de atuação, se consolidou como referência em soluções de tecnologia da informação, contando com parcerias estratégicas que impulsionam sua posição no mercado. A empresa, que recentemente recebeu a certificação Tier III para seu data center em Fortaleza, ampliou suas operações para atender a uma demanda crescente por serviços de nuvem, cibersegurança e conectividade em diversos estados no Norte, Nordeste e Sudeste brasileiro. Ao longo dos anos, a Hostweb construiu uma rede robusta de parceiros de mercado, envolvendo gigantes da tecnologia como Oracle, Zadara, Sophos, Fortinet, Microsoft, entre outros. Essas colaborações permitem que a empresa ofereça soluções personalizadas de TI, focadas na segurança, escalabilidade e alta disponibilidade para mais de 200 grandes clientes corporativos. Entre os serviços estão nuvens públicas, híbridas e privadas, além de backup, disaster recovery e soluções em cyber proteção. “Trabalhar com parceiros de renome mundial nos permite ir além do básico, oferecendo infraestrutura de ponta e soluções sob medida para as necessidades de nossos clientes. É uma estratégia que reflete nosso compromisso com a inovação e a excelência”, explica Wladimir Soares, CEO da Hostweb.