Por que sua marca deveria investir em ecobag de TNT

Por que incentivar o uso de embalagem de papel, que têm curto ciclo de vida e que polui o meio ambiente, quando o seu cliente pode usar uma ecobag de TNT reutilizável e de muita qualidade? Esse questionamento motivou a Gi Embalagens, desde 2013, a investir no segmento. De lá para cá, a empresa vem expandindo seu mercado para além das fronteiras cearenses, alcançando clientes em estados como Pernambuco, Piauí e São Paulo. A marca vende embalagens confeccionadas com TNT e tem como uma das maiores vantagens a competitividade no preço das ecobags, que equivale ao de embalagens de papel. O segredo? A sinergia dentro do Grupo Gi Indústrias, que também atua nos setores de beleza (Gi Beleza), proteção individual (Gi Proteção) e agronegócio (Gi Agrotex).

Todas essas empresas têm o TNT como matéria prima de muitos de seus produtos, o que acaba reduzindo os custos de aquisição do material. "A gente compra carreta fechada de TNT, e o preço do fabricante é muito baixo. Por outro lado, é tudo automatizado, não tem nada em costura (nas ecobags). Então a gente consegue ter um custo de produção bem baixo", explica João Freire, diretor comercial da Gi Indústrias.

Além disso, a Gi Embalagens aposta em tecnologia e eficiência para oferecer produtos de muita qualidade. “Nossas sacolas são fechadas com solda ultrassônica, o que garante um acabamento perfeito, sem costuras aparentes”, enfatiza João. Diferenciais As ecobags de TNT da Gi Embalagens possuem diversas vantagens em relação a outros tipos de embalagem. Diferentemente das sacolas plásticas, que se transformam rapidamente em lixo, e das sacolas de papel, cuja vida útil é curta e pouco prática, as ecobags são reutilizáveis e duráveis.

“A pessoa chega em casa com uma sacola de papel e já rasga, amassa. Você consegue usar no máximo mais uma vez se for cuidadoso. Já uma ecobag de TNT vai ser reutilizada por muito tempo, por um período de vida muito longo”, aponta João Freire. Outro ponto importante é a questão da respirabilidade do tecido TNT, material que protege itens como calçados e bolsas de danos causados por umidade e abafamento, oferecendo uma alternativa superior ao plástico para conservação de produtos.

A versatilidade das ecobags de TNT é outro grande atrativo. A Gi Embalagens atende empresas de diferentes segmentos, como moda, óticas, supermercados, organizadores de eventos e até fábricas de calçados e bolsas. Em eventos corporativos e promocionais, as ecobags funcionam como brindes, oferecem um espaço exclusivo para a marca ser estampada e reutilizada em diferentes contextos, funcionando como uma solução inteligente para empresas que desejam unir responsabilidade socioambiental e marketing. "As ecobags de TNT são mais do que embalagens; são ferramentas de marketing sustentável que ajudam marcas a se destacarem enquanto reduzem o impacto ambiental. Elas representam um investimento inteligente em branding, ao mesmo tempo que atendem à demanda crescente por soluções ecológicas no mercado atual", explica Rafael Magalhães, gerente comercial da Gi Embalagens.

Apesar do foco em ecobags, a marca também investe em outros produtos, como sacos com visor e saco-cordão, muito usados pela indústria calçadista para proteger e organizar sapatos e bolsas. Inovação e negócios Com um ticket médio de R$ 2 mil, a empresa oferece pacotes de ecobags de TNT a partir de 500 unidades. Mas quem opta por comprar menos não é excluído. A empresa firmou parceria com gráficas para ser a fornecedora de ecobags. Por sua vez, as gráficas revendem o produto por demanda para o varejo, agregando valor ao serviço de estamparia que oferecem.