Freitas inaugura primeira loja em Aracaju

A loja no shopping Riomar Aracaju tem um espaço amplo e moderno com mais de 1.400m²

A Freitas, celebra mais um marco importante com a inauguração de sua primeira loja em Aracaju, localizada no Shopping Riomar. Conhecida por sua variedade de produtos e preços acessíveis, a Freitas promete oferecer aos sergipanos uma experiência de compra com soluções que vão desde itens para cozinha e decoração até móveis e organização.

Com um espaço amplo e moderno com mais de 1.400m², a loja do Riomar Aracaju, reflete o compromisso da marca em trazer praticidade e inovação para o cotidiano das famílias nordestinas. "Estamos muito felizes em expandir nossa presença para o estado de Sergipe e oferecer à população local o que há de melhor em utilidades para o lar. Estamos confiantes de que ela se tornará referência na região", afirmou o presidente da empresa, Pedro Freitas.

A chegada da Freitas a Aracaju também reflete o crescimento do setor de varejo na cidade.

Com esta inauguração, a loja pretende atrair consumidores de diversos perfis, desde aqueles que buscam itens essenciais até quem procura produtos mais sofisticados para renovar o lar.