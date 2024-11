Fertibaby Ceará realiza campanha "Você + Fértil" com até 30% de desconto nos tratamentos de reprodução humana

A Fertibaby Ceará, clínica de reprodução humana, está com uma promoção em diversos tratamentos, que podem chegar a 30% de desconto. A campanha “Você + Fértil” segue até o mês de dezembro. Os pacientes podem contar com tratamentos de Fertilização In Vitro (FIV), inseminação artificial, coito programado, doação de óvulos, fragmentação do DNA e exames de espermograma.

A clínica está presente há mais de oito anos e meio no estado e, nesse período, se tornou referência em diversos tratamentos de medicina reprodutiva, como Fertilização In Vitro (FIV), inseminação artificial, coito programado, diagnóstico genético pré-implantacional, ovodoação, ovorecepção e preservação da fertilidade.

Doação de óvulos : a FIV com utilização de óvulos doados está indicada quando os ovários perdem a capacidade de serem estimulados por medicamentos. A doação é compartilhada. Uma mulher doa os óvulos para baratear o tratamento dela, e a receptora custeia parte do tratamento da doadora.

Coito programado : tratamento com medicamentos para a indução da ovulação, com o intuito de corrigir uma disfunção ovulatória.

Fragmentação do DNA: o exame de fragmentação do DNA espermático é um teste que avalia a estrutura do DNA e da cromatina dos espermatozoides, além de analisar a qualidade do sêmen. É utilizado como complemento ao espermograma.

Exames de espermograma: o espermograma avalia a função produtora do testículo e problemas de infertilidade masculina. É um exame que analisa as condições físicas e a composição do sêmen humano.

“Sempre buscamos oferecer mais opções para realizar o sonho do casal de constituir uma família. Desde a realização de terapias com menos medicamentos para redução de custos, passando pela doação de óvulos para abatimento das despesas e pelo parcelamento de todo o tratamento, essas são alternativas que ajudaram milhares de famílias que passaram pela clínica em todos esses anos”, completa o diretor da Fertibaby.