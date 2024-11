Matricule-se por apenas R$ 14 no curso técnico em Secretaria Escolar da Uane/FDR

O curso técnico em Secretaria Escolar, da Universidade Aberta do Nordeste (Uane), está com 80% de desconto na matrícula. Ou seja: se inscrevendo neste endereço online, até o dia 10 de dezembro deste ano, você paga apenas R$ 14 para ingressar na formação.

Sobre o profissional em Secretaria Escolar

Legalmente, uma instituição de ensino não pode funcionar sem secretário escolar. Por isso, esse profissional é essencial para a gestão da escola. Algumas das atribuições cruciais do secretário escolar são: organização e gerenciamento da documentação dos estudantes, contribuição para o cumprimento do currículo escolar e alinhamento do desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e valores com a realidade do aluno.

Não perca essa oportunidade e matricule-se já!