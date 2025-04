Páscoa com sabor de negócios | Nem só de ovos vive a páscoa: a delicadeza dos bombons da Ammo Chocolate

Caixa de bombons sortidos e caixa de mini ovinhos / Crédito: Davi Maia

Os altos preços do cacau não devem desanimar o consumidor ávido por uma páscoa regada a chocolate. Pelo menos é o que apontam os dados de um levantamento feito pela divisão Worldpenal da Kantar, que sinaliza que o brasileiro continua buscando alternativas para equilibrar o orçamento sem abrir mão da categoria, replicando o comportamento de 2024 - quando barras de chocolate e caixas de variedades tiveram crescimento expressivo de vendas. Sim, porque existe vida para além dos ovos de chocolate. Tanto que diversas marcas tem apostado em formatos diferentes para agradar até o mais exigente consumidor da iguaria. Micro e pequenos negócios também investem na tendência, com uma dose extra de criatividade e aquele gostinho de poder consumir direto das mãos de quem faz. Samira Holanda Gomes se descobriu apaixonada pelo universo das cores e das formas. Não à toa virou arquiteta e designer gráfica. Foi na páscoa de 2022, quando ela decidiu fazer ovos de páscoa para os enteados, que ela enxergou um outro universo: o dos doces. A experiência exitosa fez com que ela quisesse arriscar-se ainda mais. Com as sobras do chocolate ela decidiu apostar em outros formatos. Comprou algumas formas de trufas e de barras e, despretensiosamente, produziu algumas unidades. Postou nas redes sociais. Pronto! Foi o suficiente para que alguns amigos clamassem pela venda da iguaria. “Aí eu comecei e fui aprofundando meus conhecimentos. Comecei vendendo trufas e depois fui para os bombons pintados”, conta. Surgia assim, a Ammo Chocolates.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Naquele mesmo ano, Samira investiu ainda numa nova modalidade: os bombons pintados à mão. Na confecção dos produtos ela contava sempre com a ajuda da sobrinha e da irmã, Juliana Holanda Matos. Nesse ajuda daqui e toma gosto pelo negócio de lá, Juliana, advogada de formação, também entrou para o negócio. “Há um ano ela me convidou para ser sócia da Ammo e, agora, estou me descobrindo nesse novo universo”, comenta. Samira e Juliana com os ovos de páscoa artístico: cheesecake de morango e caramelo gold Crédito: Divulgação Unidas na criatividade, o cardápio vai se reiventando e é na páscoa onde as sócias veem o faturamento aumentar em cerca de 80%. De tão importante, para o período elas se preparam antes mesmo do ano anterior terminar. “Quando o natal passa, a gente já começa a se programar, desde conceito, a estampas, tipos de embalagens, produtos, etc. Mas esse ano queremos nos antecipar ainda mais”. E como nem só de ovo vive o coelhinho da páscoa, para este ano a Ammo dividiu seu cardápio em 4 categorias: Mimos e lembranças: em busca de suprir a demanda de quem deseja presentear diversas pessoas e busca algo com o valor mais acessível. Infantil: para deixar a páscoa da criançada mais divertida Ovos de páscoa pintados: os tradicionais ovos de casca recheada, pintados à mão. Corporativo: com opções exclusivas para esse público. Na dianteira do cardápio, os já tradicionais bombons pintados à mão são um verdadeiro convite para os olhos e uma ótima opção para presentear. Ultracoffe, maracujá, cheesecake de morango e torta de limão estão entre os sabores da iguaria que ganham um novo fôlego na páscoa e fogem do tradicional. “Além disso, eles são feitos com uma fina casquinha de chocolate que envolve recheios cuidadosamente elaborados em camadas, combinando diferentes texturas para proporcionar uma experiência única a cada mordida. Estamos sempre em busca de novos sabores, explorando técnicas de confeitaria para surpreender e encantar os amantes do chocolate”, reitera Samia. Atualmente, o cardápio conta com 8 sabores diferentes e todo mês as sócias desenvolvem um novo sabor.

Ovo artístico de brigadeiro Crédito: Divulgação Mas além da arte manual, o recheio dos tradicionais bombons ganham destaque como ovo. Para este ano, o cheesecake de morango, um dos sabores mais vendidos no formato bombom, vira recheio no ovo de páscoa, que também é pintado à mão. “Ele vem com uma casca fina de chocolate branco, gel de morango, ganache de cream cheese e uma duja* crocante de biscoito”. Além dele, o o de pistache, o caramelo gold e o brigadeiro compõem as opções do cardápio de ovos artísticos. Os sabores também vem na opção de mini-ovinhos. *Uma pequena curiosidade para quem, assim como eu, não sabe o que é uma duja: é uma mistura de chocolate com pasta de oleaginosa, como avelã, nozes, caju, amêndoas ou pistache. É utilizada para rechear bombons, doces ou para incrementar molhos. Pronto, agora a gente sabe!

Caça aos ovos – retorno à infância para os adultos e alegria genuína para a criançada

Dentre as opções do cardápio infantil, a Ammo traz o kit de caça aos ovos. O item pode até figurar no cardápio dos baixinhos, mas como para a diversão não tem idade, este item, certamente, estaria no meu carrinho de compras pelo simples fato de nele conter: ovinhos e coelhinhos de chocolate, pistas, pegadinhas de coelho e instruções de como executar a brincadeira. Não tem como errar, né? Kit Caça aos Ovos Crédito: Divulgação “A ideia de inserir o Kit de Caça ao Ovos no menu foi com a intenção de integrar ainda mais a família no domingo de Páscoa, pois a dinâmica acaba envolvendo não só as crianças, mas os pais também, afinal, todo o preparo que antecede - como esconder as pistas, colar as patinhas, esconder os ovinhos e coelhinhos - é feito por eles. Além, é claro, de conduzirem toda a brincadeira no dia. Nosso objetivo é proporcionar experiências através dos nossos produtos e criar memórias”, pontua Juliana.

Com um cardápio colorido e pra lá de divertido, as sócias esperam alcançar novos públicos: “Nossos chocolates combinam o mais puro sabor com uma experiência única, feita para encantar e surpreender. Esperamos que nossos clientes compartilhem alegrias, criem memórias inesquecíveis e tornem essa data ainda mais especial, transformando cada presente em uma doce lembrança”, finaliza Samira. Que tal nesta páscoa dar preferência aos chocolates produzidos por pequenos empreendedores? Você faz a economia local girar e incentiva o trabalho de quem está todo dia pensando na melhor experiência para oferecer aos seus clientes e garantir o sucesso do seu negócio.