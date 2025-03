Páscoa com sabor de negócios | Sustentabilidade e brasilidade marcam a Páscoa da MOA Chocolate

2024 ainda estava no segundo semestre quando Giovanna Mondardo já estava com o pensamento na páscoa de 2025 da MOA Chocolates . No início deste ano, a etapa de testes e refinamento dos produtos já estava bem adiantada. “Cada etapa – desde a criação dos sabores até as embalagens e estratégias de vendas – é planejada com antecedência para garantir uma execução impecável”, explica a empreendedora.

Mas um dos grandes desafios de quem trabalha com o chocolate artesanal, acredito, é ter de se reinventar todo ano. Sim, a cobrança do cliente que compra direto de quem faz é muito maior por criatividade e produtos diferenciados. Um ovo de páscoa oco com, no máximo, chocolates dentro já tem disponível no supermercado. Agora uma experiência diferenciada, muitas vezes, quem entrega melhor é o pequeno. E eu posso provar. Mondardo, por exemplo, trabalha com um repertório extenso de sabores, devido às suas pesquisas constantes para aprimorar os insumos de sua marca: “Isso sempre me ajuda a desenvolver novos produtos. Para esta páscoa, quis trazer sabores brasileiros autênticos, evitando o tradicional que todo mundo faz e deixando de lado insumos importados”, enfatiza.

Giovanna Mondardo e suas embalagens coloridas feitas com a palha da carnaúba Crédito: João Pereira

Para este ano, ela conta que seu objetivo foi valorizar ingredientes nacionais, como castanhas e frutas tropicais para criar combinações que “representem nossa identidade de forma sofisticada e surpreendente”. No cardápio, opções com cupuaçu, castanha de caju, cumaru e café. “Cada um desses sabores foi pensado para proporcionar uma experiência única, saindo do óbvio e trazendo um toque brasileiro para a Páscoa”. Falando em experiência única e saída do óbvio, as embalagens da marca para este ano vieram com um toque que alia criatividade e sustentabilidade: trançadas com a palha da carnaúba elas chegam cheias de brasilidade, trabalhadas artesanalmente por mulheres artesãs de Juazeiro do Norte.

“Essa escolha não só valoriza a cultura nordestina, mas também reforça nosso compromisso com a sustentabilidade e a valorização da produção local. Além do aspecto artesanal, buscamos um design que une tradição e modernidade, garantindo que o chocolate seja protegido sem perder a sofisticação. Trabalhamos com parceiros que compartilham nossa visão e conseguem entregar embalagens que não só encantam visualmente, mas também contam uma história. Queremos que a combinação do chocolate bean to bar com embalagens feitas à mão torne os ovos da Páscoa da MOA uma experiência completa, do sabor à apresentação, para que o cliente sinta que tem algo especial em mãos.”, ressalta uma Mondardo orgulhosa do resultado.