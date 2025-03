Ludorama Quest: formação gratuita ensina como usar tecnologia de jogos para inovar nos negócios

Pra muitas pessoas os jogos são uma ferramenta de entretenimento, diversão e socialização. E são mesmo. Mas não só, seu potencial utilitário está para muito além do puro lazer. Não à toa, o Marco Legal dos Jogos Eletrônicos, sancionado em maio do ano passado, passou a considerar a tecnologia uma ferramenta de inovação, e seu potencial tem sido cada vez mais explorado nos mais diversos tipos de ambientes e áreas, como por exemplo para construir soluções de inovação para empresas. Pensado nisso, o Ludorama Quest, formação especialmente voltada para transformar estratégias de negócios com tecnologias de jogos, vai trazer uma programação especial com o objetivo de capacitar quem deseja se conectar a tecnologia para fazer novos negócios e descobrir novas oportunidades para desenvolver soluções inovadoras.

Em sua 2º edição, a formação terá cursos, oficinas, debates, mentorias e momentos de networking para desenvolver a indústria criativa. A programação é 100% gratuita. “Esse curso vai ajudar pessoas que querem conhecer essas tecnologias e para que saibam como desenhar os seus projetos, saibam como especificar um produto de tecnologia de jogo pra ser utilizado. Buscamos também construir nesse curso a trilha para que elas possam ir atrás do fomento necessário, questões sobre internacionalização de produtos e muito mais. É uma formação para executivos, pessoas que coordenam empresas, que gerenciam times, que dão aulas e que envolvem o grupo de pessoas que precisa ser impactado com o seu produto ou seu serviço”, explica Daniel Goularte, CEO do Instituto Bojogá, idealizador da iniciativa. O projeto é apoiado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar n. 195/2022).