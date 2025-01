Ebook gratuito traz guia prático para evitar erros de precificação

Precificar produtos e serviços é uma dor de cabeça para muitos micro e pequenos empreendedores. Errar na precificação pode levar a prejuízos, afastar clientes ou até comprometer o futuro do negócio. Pensando nisso, o Movimento Empreender lançou o ebook gratuito "Precificação Inteligente: Guia prático para evitar erros de precificação" , uma ferramenta essencial para quem quer dominar essa arte com simplicidade e estratégia.

Neste ebook você vai descobrir por que usar apenas o preço da concorrência como referência pode ser perigoso e vai também aprender a como calcular o preço certo para o seu produto ou serviço. Nele, abordados ainda o impacto dos custos fixos, variáveis e ocultos no preço final, além de trazer a matemática da precificação explicada de forma descomplicada, com dicas para calcular margens de lucro. O material traz ainda dicas de ferramentas e planilhas gratuitas, que certamente irão facilitar o controle financeiro e a apresentação de preços para seus clientes.

O valor percebido: seu diferencial competitivo

Uma das partes mais valiosas do ebook é a explicação sobre valor percebido pelo cliente. Mais do que o produto em si, o que faz diferença é como o cliente percebe os benefícios que você entrega. Um exemplo simples? Um café em uma lanchonete pode custar R$ 3, enquanto o mesmo café, servido em uma cafeteria renomada com uma experiência diferenciada, custa R$ 15. Saber comunicar o valor do que você oferece é uma das chaves para justificar preços mais altos e fidelizar clientes.

Com insights do especialista Randal Mesquita e dicas práticas, o ebook "Precificação Inteligente" é o guia que faltava para você tomar decisões estratégicas e evitar prejuízos. Além disso, é totalmente gratuito e pode transformar sua relação com o dinheiro no dia a dia da sua micro ou pequena empresa. Clique AQUI e garanta já seu exemplar!