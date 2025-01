De Aracati para o mundo: Como a palha de carnaúba empodera mulheres e revoluciona comunidades

O projeto Carnaúba e Desenvolvimento Sustentável é uma parceria entre a GIZ e as empresas Brasil Ceras, Foncepi e Pontes. É financiado no âmbito do programa develoPPP, uma iniciativa do Ministério da Cooperação e Desenvolvimento da Alemanha (BMZ). / Crédito: Divulgação

A carnaúba é uma fonte de renda importante para o Nordeste brasileiro. Mas não é só pela cera, seu principal produto, que a carnaúba pode promover desenvolvimento local e transformar vidas Nas comunidades de Jirau e Cabreiro, histórias como as de Maria Helena, conhecida como Dona Boba, e Maria de Fátima de Oliveira Silva, a Fatinha, demonstram como o trabalho artesanal com palha de carnaúba é mais do que uma tradição: é uma ferramenta de empoderamento, sustento e mudança social. Dona Boba celebra as conquistas alcançadas com o fortalecimento da Associação dos Moradores do Serrote e Adjacências. Com a visibilidade e as vendas crescentes dos produtos de palha de carnaúba, ela conseguiu reformar sua casa, construir um quartinho com banheiro e ampliar seu lar. “A troca de saberes e o crescimento das vendas me permitiram realizar meu maior sonho. Agora, meu próximo objetivo é comprar um carro para levar minha arte pelo Brasil”, conta, emocionada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já Fatinha se tornou uma referência ao ser reconhecida como multiplicadora das técnicas de artesanato em carnaúba. Hoje, ela ministra oficinas em outras comunidades, inspirando outras mulheres a acreditarem em seu potencial. “O processo me ajudou a descobrir uma nova habilidade e, com isso, uma nova fonte de renda. Foi mais do que aprender e ensinar técnicas de artesanato; foi transformar minha vida”, afirma.

Entre dezembro de 2023 e junho de 2024, o projeto Carnaúba e Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a marca Catarina Mina, impactou diretamente a vida de cerca de 40 mulheres artesãs de Jirau e Cabreiro. A iniciativa promoveu capacitação em design, criação de novos produtos e a implementação de Q-Codes nos artesanatos, conectando as peças ao site da Catarina Mina. Essa tecnologia ampliou as possibilidades de divulgação e comercialização, tanto no Brasil quanto no exterior. “Nosso trabalho é focado na geração de renda a partir do artesanato, valorizando o talento e o esforço das mulheres dessas comunidades. Mostramos que tradição e inovação podem caminhar juntas, abrindo portas para as artesãs em mercados competitivos”, destaca Celina Hissa, idealizadora da Catarina Mina. Com apoio do Projeto e da marca Catarina Mina, os produtos com palha de carnaúba podem competir em mercados exigentes, chegando até as passarelas do São Paulo Fashion Week, o maior evento de moda da América Latina. Mais do que produzir artesanatos, as mulheres de Jirau e Cabreiro estão escrevendo histórias de empoderamento, resistência e esperança, reforçando o papel do artesanato como ferramenta de transformação cultural e social.

“Para nós, chegar ao final do projeto e enxergar o impacto direto na vida das mulheres é muito gratificante. Nossa abordagem prevê formações, assessoria e diálogos que empoderam e melhoram as condições de vida de quem trabalha diretamente com a carnaúba. No caso do artesanato, é ainda mais relevante ver esse processo ocorrendo com mulheres e com jovens. Isso reforça nosso compromisso em construir uma cadeia de valor mais justa e inclusiva para a carnaúba”, refoça Bruno Filizola, assessor técnico na GIZ Brasil.

