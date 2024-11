Evento gratuito: "Por Conta Delas" celebra o Empreendedorismo Feminino em Fortaleza

O Por Conta Delas acontece no dia 22 de novembro, das 13h às 19h Crédito: Freepik

Fortaleza receberá, no dia 22 de novembro, o evento "Por Conta Delas", focado no fortalecimento do empreendedorismo feminino. Em comemoração ao Dia do Empreendedorismo Feminino, a plataforma de educação empreendedora Por Minha Conta, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora (RME) – a maior rede de apoio ao empreendedorismo feminino no Brasil – promoverá um dia de capacitação, relacionamento profissional e inspiração no Centro Cultural Belchior, das 13h às 19h. Voltado a mulheres que lideram pequenos e médios negócios, profissionais liberais, autônomas e aspirantes a empreendedoras, o "Por Conta Delas" busca promover o desenvolvimento pessoal e profissional em um ambiente acolhedor e inclusivo.

Queremos oferecer às mulheres um espaço de aprendizado e valorização, onde possam se inspirar e fortalecer suas redes de contato", afirmam as fundadoras da Por Minha Conta, Ariana Melo e Bruna Souza. Com a expectativa de reunir cerca de 100 participantes, o "Por Conta Delas" reafirma o compromisso da Por Minha Conta e de seus parceiros com o empoderamento e o protagonismo feminino no universo dos negócios.



A programação do evento inclui:

- Oficina "Fotos e vídeos profissionais para Instagram usando o celular";

- Sessões de mentoria sobre vendas, finanças e marketing;

- Atividades que promovem o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, incluindo palestra e aula de FitDance;

- Espaço para interação com música ao vivo, sorteios e a feira empreendedora “Chamego”. Sobre a Por Minha Conta

Fundada em 2023 por Ariana e Bruna, a Por Minha Conta (@porminhacontabr) é uma plataforma de educação empreendedora voltada para mulheres, oferecendo produtos educativos e criando oportunidades para apoiar aquelas que desejam empreender ou fortalecer seus negócios.