Moldando o futuro dos negócios: evento gratuito reúne empreendedoras de sucesso para impulsionar pequenos negócios

Em novembro, mês em que se comemora o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, o Movimento Empreender celebra essa data com um evento que promete inspirar e motivar. Nos dias 25, 26 e 27 de novembro, às 19h30, acontece o webinar “Moldando o Futuro dos Negócios: Mulheres Vitoriosas e Arretadas no que Fazem”. Durante três dias, empreendedoras de sucesso estarão compartilhando suas trajetórias, desafios e conquistas, oferecendo um verdadeiro guia para quem quer impulsionar o próprio negócio. O evento é 100% digital e gratuito. Inscreva-se aqui, antes que acabem as vagas!

Três dias, três histórias de sucesso

No primeiro dia, 25 de novembro, Mazé Lima, fundadora da Mazé Doces, abre o evento com a palestra “Vencer na Adversidade - Se o empreendedorismo não é para os românticos, também não é para os pessimistas”. A empreendedora compartilha como, depois de uma demissão, encontrou no tacho de cobre uma oportunidade para transformar a vida e a carreira. Com garra e muita resiliência, construiu um negócio que hoje emprega dezenas de mulheres, representando uma marca de doces artesanais reconhecida em todo o país.