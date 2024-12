Últimos dias para garantir sua vaga: três cursos gratuitos para transformar o seu negócio!

Que tal encerrar 2024 investindo em você e no futuro do seu negócio? Restam poucos dias para se inscrever em três cursos gratuitos que podem ser o ponto de virada para sua empresa em 2025. Planejados para micro e pequenos empreendedores, os cursos do Movimento Empreender oferecem ferramentas práticas, conhecimento atualizado e estratégias eficazes para enfrentar os desafios do mercado e conquistar resultados ainda maiores no próximo ano. Esta é a sua chance de terminar o 2014 com a certeza de que está no caminho certo para o crescimento. Todos os cursos são gratuitos!

A gestão financeira é um dos pilares do sucesso de qualquer negócio, e é justamente esse o foco do curso "Gestão Financeira e Crédito para MEI e MPE". Em seis módulos, ele traz conteúdos que vão te ajudar a organizar os custos, administrar o fluxo de caixa e tomar decisões estratégicas que farão a diferença no dia a dia da sua empresa. Com conteúdos apresentados de forma prática e acessível, por meio de fascículos digitais, vídeo-aulas e rádio-aulas, o curso é 100% online e gratuito. Perfeito para quem quer aprender no seu ritmo e alcançar a tão sonhada independência financeira.