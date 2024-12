Fortaleza: indutora do crescimento cearense

Secretário Rodrigo Nogueira, titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza (SDE). / Crédito: Divulgação

Fortaleza vive um fluxo migratório de pessoas vindas do interior do Estado em busca de oportunidades. Quem afirma é Rodrigo Nogueira, titular da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) da Prefeitura de Fortaleza, baseando-se em dados do Cadastro Geral de Emprega dos e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Conforme levantamento divulgado pelo órgão em setembro, Fortaleza tem um estoque de 747.971 empregos formais. Em maio, a Capital foi a terceira no Brasil que mais gerou emprego formal, com saldo de 4.651 postos de trabalho, atrás apenas de São Paulo (10.517) e do Rio de Janeiro (7.571).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o secretário, cerca de 53% dos empregos gerados no Estado concentram-se na Capital, embora ela represente apenas 27% da população cearense. Além disso, Fortaleza ocupou, pela segunda vez consecutiva, o primeiro lugar nacional no eixo Empreendedorismo do Ranking Connected Smart Cities 2024, divulgado em setembro.

Rodrigo relaciona os investimentos da pasta na área do empreendedorismo como justificativa para os títulos. O secretário esteve presente no 20º Seminário Movimento Meu Bairro Empreendedor, realizado em outubro pela SDE em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). “Embora uns achem que o nosso povo quer benefício social, não. Nosso povo quer oportunidade”, afirmou o gestor a uma plateia quase inteiramente feminina. Fortaleza vive um fluxo migratório de pessoas vindas do interior do Estado em busca de oportunidades. Em entrevista ao O POVO, Rodrigo Nogueira fala sobre os projetos desenvolvidos pela Secretaria nos últimos anos, os bastidores para viabilizar políticas públicas acessíveis a quem mais necessita e o consequente avanço em rankings de emprego, renda e empreendedorismo.

A entrevista integra o conteúdo do caderno especial Caminhos do Empreendedorismo ( Clique aqui para baixar o PDF. ), disponível também na plataforma O POVO +.

O POVO - O senhor se emocionou durante o evento. Por qual motivo?



Rodrigo Nogueira - De novo. Eu me emocionei pela segunda vez. Porque a gente vê o nosso trabalho mudando a vida das pessoas. OP – Quais são os principais desafios que os empreendedores da cidade enfrentam atualmente e quais iniciativas a Prefeitura de Fortaleza, por meio da SDE, têm realizado?



RN – Nosso povo é um povo muito carente de conhecimento. A gente, lá na SDE (Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico), buscou dar oportunidade de as pessoas terem conhecimento, de se capacitarem. Muitas vezes elas não têm condição de pagar nem o transporte, então a gente tentou levar para as comunidades, através de parcerias, as capacitações. Fazendo isso, a gente começou a ver que também é necessário o provimento de crédito. Criamos o programa Nossas Guerreiras, em que quase 15 mil mulheres receberam crédito de R$ 3 mil com 30 meses para pagar e sem juros, e isso mudou a vida de muita gente. Também vimos que, após dar o dinheiro, era necessário consultorias, quando o negócio tem uma taxa de sucesso maior, e também fornecemos. Outras beneficiárias queriam máquina de costura, a gente começou a dar máquina de costura e capacitar em corte e costura. Outros queriam outros cursos, como gastronomia, instalador de placa fotovoltaica, pedreiro. Fizemos um projeto, que é o maior do Brasil para isso, que é o Fortaleza + Futuro, em parceria com o Senai, Senac e com a Fundação Demócrito Rocha, com mais de 20 mil pessoas capacitadas.