Tem um pequeno negócio? Saiba quando investir em tráfego pago

Tráfego pago exige conhecimentos prévios, preparo e paciência. Mas o retorno é muito positivo para as marcas. / Crédito: Divulgação/Freepik

Tráfego pago significa investir em anúncios digitais com o objetivo final de atrair clientes de forma estratégica e segmentada. Mas antes de aplicar essa estratégia na prática, é fundamental ter alguns conhecimentos prévios e saber se o seu negócio está preparado para anunciar online. Quem vivencia a gestão de tráfego no dia a dia garante que a tarefa exige paciência até o investimento começar a trazer retornos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Com uma boa estratégia, a mídia digital é uma ferramenta incrível, principalmente para os pequenos negócios que não podem anunciar em TV, em outdoors, que são produtos muito caros”, afirma Priscilla Sampaio, publicitária pós-graduada em Marketing e com mais de dez anos de experiência em Mídia Online e Estratégia Digital.

Para ajudar pequenos empreendedores a avaliarem se estão prontos para investir em tráfego pago, O POVO selecionou algumas das melhores dicas da especialista. Confira! Baixe aqui e-book gratuito sobre o tema: Clique aqui para baixar o PDF. Checklist do sucesso: antes de investir 1. Defina seu objetivo

Não é só vender! Identifique o propósito da sua campanha: Reconhecimento: tornar sua marca conhecida.



Tráfego: levar pessoas para seu site.



Engajamento: incentivar interações.



Leads: captar potenciais clientes.



Promoção de App: divulgar seu aplicativo.



Vendas: converter o público em compradores. 2. Conheça seu público

Segmentação é a chave! É preciso focar bem em segmentar a campanha, especialmente para quem tem pouco dinheiro para investir na estratégia.



Se seu orçamento é limitado, o seu público também precisa ser. Não adianta anunciar para o País inteiro e o público receber o anúncio apenas uma vez. Quanto mais vezes um público nichado vir um mesmo anúncio, mais propenso ele estará a lembrar da sua marca e de comprar o seu produto.



Foque seu investimento em quem realmente interessa. Quanto mais restrito e bem definido for o público, menor o custo da campanha. Considere dados demográficos e geográficos para aumentar a eficiência. Alerta: Em geral, não é recomendável apertar o botão “impulsionar” que aparecem em posts já publicados no Instagram. A opção é desvantajosa porque não permite segmentar um público-alvo com base em indicadores como gênero, idade, renda e muitos outros. Públicos verdadeiramente valiosos são alcançados pelo Gerenciador de Anúncios da Meta.

3. Tenha uma presença online eficiente

O site precisa funcionar! Atualize e otimize seu site e redes sociais constantemente.



Tenha um site intuitivo e rápido, com informações claras.



Lembre-se: “Quanto melhor o site, mais barata será sua campanha”. 4. Certifique-se da qualidade do produto/serviço

O criativo é 80% do sucesso!

Crie conteúdos relevantes, com vídeos e imagens que mostrem os diferenciais.



Responda aos feedbacks dos clientes e tenha boas avaliações nas plataformas. Sempre responda as DMs, interaja com seu público nas redes sociais, conquiste boas avaliações no Google meu negócio e invista em presença online. Muitas vezes, esses ambientes geram oportunidade de feedbacks gratuitos, sem a necessidade de gastar com pesquisa de mercado.

5. Paciência para atingir objetivos

Evite soluções milagrosas

Uma boa estratégia exige tempo e testes constantes. Se uma variável não funciona, ajuste até encontrar a melhor solução para o seu público. 6. Conheça o básico das métricas de mídia paga

Entenda os principais indicadores

ROI (Retorno sobre Investimento)



CPV (Custo por Visualização)



CPL (Custo por Lead)



CTR (Taxa de Cliques) 7. Tenha o mínimo de investimento necessário

Ajuste suas expectativas ao seu orçamento