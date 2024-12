Educação inclusiva e acessibilidade

Como superar barreiras no acesso à educação de pessoas com deficiência a partir da formação de professores, do investimento em políticas públicas e da ampliação das oportunidades

Em entrevista ao O POVO, a professora Geny Lustosa, líder do grupo Pró-Inclusão da Universidade Federal do Ceará (UFC), fala sobre os desafios da educação inclusiva para pessoas com deficiência e da necessidade de formação e valorização de professores. Confira!

OPOVO – A sociedade tem avançado na educação inclusiva da pessoa com deficiência?



Geny Lustosa – Temos avanços. A marca da humanidade é a diferença e nossas diferenças compõem o cenário da diversidade humana. A organização dos sistemas de ensino, tanto nas antigas escolas “especiais”, que a gente considera hoje como escolas segregacionistas, ou mesmo o movimento de integração que buscou criar classes específicas, não nos trouxe avanços na escolarização e no desenvolvimento das pessoas. A gente rompe isso com a luta pela inclusão que se inicia no final dos anos 1990, início dos anos 2000.