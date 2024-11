Conheça iniciativas para o protagonismo juvenil na escola pública

O Governo do Ceará estimula o protagonismo juvenil por meio de uma série de projetos desenvolvidos nas escolas públicas. Atribuído a uma melhoria no desempenho do estudante nas esferas de vida pessoal e profissional, além de contribuir para a sociabilidade, o protagonismo estimula uma participação proativa que vai muito além do simples cumprimento de obrigações escolares.

Um exemplo prático de protagonismo juvenil foi o projeto de educação política promovido na Escola EEFM Integrada 2 de Maio, no Passaré. A iniciativa foi realizada no contexto da eleição para o grêmio estudantil, organizada por uma professora de História em parceria com a Secretaria de Educação do Ceará (Seduc) e o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.